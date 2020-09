Streep door Helderse sinterklaasintocht: "Het risico vinden wij te groot"

DEN HELDER - De jaarlijkse sinterklaasintocht in Den Helder gaat dit jaar niet door. Nadat eerder de ondernemers van de binnenstad aangaven het feest niet langer te willen organiseren, heeft nu ook de Stichting Intocht Sinterklaas Noordkop een streep gezet door de intocht.

Volgens de stichting is het onmogelijk om tijdens de intocht de huidige coronamaatregelen in acht te nemen. Normaal gesproken komen er honderden kinderen op het evenement af. De discussie rond Zwarte Piet heeft volgens de stichting geen rol gespeeld in de beslissing.