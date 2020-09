Dit jaar geen Sinterklaasintocht in Hoorn

HOORN - De jaarlijkse sinterklaasintocht in Hoorn gaat dit jaar niet door. Dat laat voorzitter Rien van Drongelen van Ondernemers Stad Hoorn (OSH) aan NH Nieuws weten die de intocht organiseert. "Het is jammer maar we zijn bezig met een alternatief." Eerder lastte ook Medemblik de intocht al af vanwege de coronamaatregelen.

"Helaas komt er dit jaar geen intocht in de haven maar we onderzoeken wat de alternatieven zijn", licht van Drongelen toe. "Zo zijn we aan het kijken of we in het weekend van de intocht - 14 en 15 november - sinterklaasvoorstellingen voor kinderen kunnen gaan geven in Schouwburg Het Park."

De plannen zijn nog pril, maar een kade vol mensen is in deze tijd ondenkbaar. "Coronaproof een dusdanig evenement organiseren is gewoon niet mogelijk", laat een woordvoerder van de gemeente Hoorn weten. Van Drongelen: "Maak je geen zorgen, de Sint komt sowieso naar Hoorn dit jaar."

Hoogkarspel vreest voor intocht

Ook de intocht in Hoogkarspel hangt aan een zijden draadje laat Giel Molenaar van het sinterklaascomité weten. "We konden pas vorige week een vergunning aanvragen, en verwachten volgende week antwoord. Maar ik heb er een hard hoofd in. Ik ben bang dat we een jaar moeten overslaan."

En als het al doorgaat wordt een andere intocht dan anders. "Het wordt wel saai. Er is geen aankomst met de boot, we doen alleen wat op het plein bij het gemeentehuis. De pietendisco kan niet doorgaan, en in plaats van zo'n dertig pieten komen er nu misschien vijf. En mocht het doorgaan dan moeten we nog veel dingen regelen en uitzoeken."

Opmeer en Bovenkarspel wachten af

Het comité in Enkhuizen was nog niet bereikbaar voor commentaar. De sinterklaascomité's van Opmeer en Bovenkarspel zeggen af te wachten waar de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord mee komt. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio wordt vanmiddag overleg gevoerd, maar is nog onduidelijk of er ook een besluit wordt genomen over alle intochten zoals wel in het Gooi is gebeurd. Daar zette de Veiligheidsregio een streep door alle intochten vanwege corona.