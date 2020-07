Geen grootschalige Sinterklaasintocht in Amsterdam dit jaar door corona

AMSTERDAM - Sinterklaas en zijn pieten zullen dit jaar niet op de gebruikelijke manier onthaald worden in Amsterdam. Door de maatregelen tegen het coronavirus is er gekozen voor een kleinschalige intocht.

De stoomboot uit Spanje zal niet door duizenden kinderen langs de kant van de Amstel verwelkomd worden. In plaats daarvan is gekozen voor een kleinschalige aankomst, vrijwel zonder publiek. Op het Zeeburgereiland zet de Sint voet aan wal. Over het verdere verloop van de intocht wordt nog nagedacht.

Acteur Derek de Lint is de nieuwe Sinterklaas. Hij speelde in meer dan honderd films en series. Afgelopen intocht deed hij al mee als postpiet.