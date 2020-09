Gooise sinterklaascomités kijken naar alternatieven nu traditionele intochten niet doorgaan

Het nieuws van vandaag komt bij verschillende Gooise sinterklaascomités niet als een verrassing. "We hebben dit natuurlijk aan zien komen. De situatie is nog steeds zo dat grote evenementen niet mogen en de sinterklaasintocht is nou eenmaal een groot evenement. We hadden als comité ook niet de illusie dat het dit jaar gewoon kon", vertelt Walter Aleman van de sinterklaasintocht in Weesp. Andere comités geven een vergelijkbare reactie.

Helemaal niet stilstaan bij de traditionele komst van Sinterklaas zien de verschillende comités niet zitten. "Dit is een feestje waar alle kinderen gewoon op zitten te wachten", weet Aleman.

De voorzitter van het Weesper intochtcomité laat weten al langer te broeden op alternatieven. "Hoe we dat vorm gaan geven, gaan we vanaf nu pas echt naar kijken. Maar er is natuurlijk van alles mogelijk. Je zou de sinterklaasintocht bijvoorbeeld kunnen streamen, zodat kinderen thuis mee kunnen kijken. Ze zien de sint dan later wel in het echt op school, bijvoorbeeld. We verwachten dat we over een week of twee wel kunnen vertellen wat we precies gaan doen."

Naast Weesp moeten ook Bussum, Naarden, Muiden, Muiderberg, Hilversum, Blaricum, Laren en Huizen gaan bedenken hoe ze Sinterklaas dit jaar wel gaan verwelkomen. Veel comités zijn daar nu nog niet uit. Hilversum kijkt naar kleinschalige intochten op scholen, buurthuizen of sportverenigingen, maar hoe precies is nog niet duidelijk. Huizen buigt zich volgende week over de intocht.

Sinterklaasintocht met toegangskaartjes

De sinterklaascomités van Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg gaan morgen om tafel met de gemeente Gooise Meren om samen te kijken hoe ze vorm gaan geven aan de komst van Sinterklaas naar hun stad of dorp.

Ook volgens Ben Boogaard van het comité dat in Muiden de sintintocht regelt is er nog genoeg mogelijk. "Wij kijken of we gewoon een normale intocht kunnen houden, maar dan rekening houdend met alle maatregelen. We zouden de sinterklaasintocht kunnen doen op een afgezet terrein waar we alleen gezinnen met een kaartje toelaten. Dan kunnen we grip houden op het aantal mensen dat we mogen ontvangen en dekken we ook meteen af dat we van deze mensen moeten weten of niet ziek zijn en wat hun contactgegevens zijn", vertelt de Muider.

"We zien daar echt wel mogelijkheden en we kijken daar al een tijdje naar. Kinderen tot twaalf jaar kunnen gewoon vrij rondlopen. Hun ouders moeten afstand houden, maar dat lijkt ons in een kleine plaats als Muiden prima te handhaven. Of ons plan door kan gaan, hangt natuurlijk wel af van de gemeente. We praten morgen met elkaar, dus ik wil er nog niet al te veel op vooruit lopen."