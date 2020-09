Burgemeester optimistisch over maatregelen De Bazaar: "Ik ben positief gestemd"

BEVERWIJK - Burgemeester Martijn Smit van Beverwijk heeft 'een goed gevoel' bij de maatregelen die De Bazaar heeft genomen om de kans op besmetting met het coronavirus zo veel mogelijk tegen te gaan. Morgen beslist hij in samenspraak met de Veilgheidsregio Kennemerland (VRK) of dat betekent dat de gesloten delen van de Bazaar dit weekend weer open kunnen.

Niet iedereen is blij met de aangekondigde maatregelen: rolstoelgebruikers hebben het gevoel dat ze op deze manier niet meer welkom zijn op de Bazaar.

"Ik ben positief gestemd, dus dat is goed nieuws voor De Bazaar. Maar de eindbeslissing ligt bij Marianne Schuurmans [burgemeester Haarlemmermeer en voorzitter van de VRK, red.]. Dus het is nog niet definitief", aldus Smit. "Maar uit mijn worden kun je al een beetje opmaken dat wij heel tevreden zijn. De Bazaar heeft echt heel serieus werk gemaakt van de maatregelen."

"De Bazaar zal de maatregelen ook in de praktijk moeten waarmaken."

Zondag 23 augustus werd vroeg 's morgens duidelijk dat de veiligheidsregio enkele hallen, waaronder de populaire Oosterse markt, had gesloten omdat het er niet mogelijk zou zijn de anderhalve meter afstand te waarborgen. Dit zorgde voor veel frustratie bij ondernemers op De Bazaar, die weigerden dicht te gaan.

De hallen werden uiteindelijk tegen sluitingstijd ontruimd door de politie en handhaving. Ondernemers voelden zich in het nauw gedreven omdat de sluiting ervoor zorgde dat hun bederfelijke waar niet meer verkocht kon worden. Aan deze situatie komt nu hoogst waarschijnlijk een einde. Smit waarschuwt wel dat dit pas het begin is. "Nu gaat het erom dat De Bazaar de maatregelen in de praktijk kan waarmaken.

Mariska Roos, woordvoerder van De Bazaar, is verheugd over de reactie van Smit. "Het klinkt goed. Het maakt ons hoopvol. We wachten de officiële mededeling met spanning af."