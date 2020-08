Woedende Brahim eist gesprek met burgemeester nu zijn winkel op de Bazaar dicht is

BEVERWIJK -Ondernemer Brahim is woedend op de gemeente Beverwijk na de plotselinge sluiting van zijn winkel op de Beverwijkse Bazaar omdat het te druk werd in de hal. Hij is het er niet mee eens, is radeloos en begrijpt het niet en eist een gesprek met burgemeester Smit. Maar die wil Brahim niet ontvangen omdat hij in gesprek is met de directie van de Bazaar.