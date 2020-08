Ondernemers Bazaar voelen zich een speelbal: "Willen ze dat we werkloos worden?"

BEVERWIJK - De ondernemers op de Beverwijkse Bazaar voelen zich een speelbal in de discussie over het sluiten van drie hallen op het complex. Omdat op drukke momenten daar niet altijd anderhalvemeter afstand kan worden gehouden, doet de Veiligheids Regio Kennemerland ze op slot. Brahim, die al veertig jaar zijn waar verkoopt op De Bazaar, ging vandaag verhaal halen bij burgemeester Martijn Smit .

Brahim wilde weten op welke gronden de beslissing is genomen en wat het verschil tussen De Bazaar en bijvoorbeeld grote warenhuizen of andere markten. "Daar wil ik een antwoord op. We leven toch in een democratie? Of is het een bananenrepubliek?"

Schandalig

Brahim vindt het 'schandalig' dat mensen die een boterham proberen te verdienen het werken onmogelijk wordt gemaakt. "En op grond waarvan? Er is geconstateerd dat het op piekmomenten te druk was. Dat zijn hele korte periodes geweest. De rest van de dag was het een stuk rustiger. Om op basis daarvan een hele groep ondernemers werkloos te maken, is een heel slechte zaak."