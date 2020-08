Politie ontruimt Bazaar-hallen pas rond sluitingstijd na negeren bevel: “Het is nu heel druk buiten”

BEVERWIJK - De politie heeft bezoekers en ondernemers in de hallen van De Bazaar in Beverwijk verzocht om naar buiten te gaan. De veiligheidsregio gaf gisteravond laat een sluitingsbevel voor een aantal markthallen, omdat de afstandsregels niet zouden kunnen worden nageleefd. De Bazaar weigerde dicht te gaan, omdat zij dit besluit te last minute vonden. "Het is nu heel druk buiten en niemand houdt zich aan de regels. Wat een stom moment om dit te doen", aldus een ondernemer.

"Een stuk of twintig politiemannen en boa's hebben bezoekers gesommeerd om weg te gaan", meldt Mustapha Hammouchi van de ondernemersvereniging aan NH Nieuws. De politie bevestigt dat zij zojuist aanwezig waren op de markt.

De Bazaar weigerde vanmorgen deels dicht te gaan, nadat de Veiligheidsregio dit gisteravond wel had besloten, omdat er geen afstand zou kunnen worden gehouden. De Bazaar voelde zich overvallen en ondernemers zwaar gedupeerd, bijvoorbeeld vanwege al gedane vleesinkopen. "Als de gemeente wil dat het dicht gaat, moeten zij het dicht komen gooien", zei de organisatie vanmorgen woest tegen NH Nieuws. Dat is ook te horen in deze video.

Oproep van ondernemer via de luidspreker op De Bazaar - NH Nieuws

Vandaag is er vervolgens de hele dag niet gehandhaafd, melden meerdere mensen die daar aanwezig waren. Dat de politie aan het einde van de dag nu toch de hal komt leegvegen, noemt Hammouchi een 'stom moment'. "Normaal zou de markt tussen 18.00 uur en 19.00 uur sluiten. Ze verplaatsen het probleem en de drukte nu naar buiten, want daar houdt niemand zich aan de anderhalve meter."

Quote "Handhavers zeiden tegen ons dat ze geen boetes uit gingen delen omdat het dan mogelijk uit de hand gaat lopen" Mustapha Hammouchi, ondernemersvereniging

Een woordvoerder van De Bazaar zegt tegen NH Nieuws dat ze een uur geleden een berichtje kreeg dat er een 'inspectie' zou zijn. "Het is ons niet duidelijk wat er dan precies gebeurt. Wel hebben we morgenochtend een gesprek met de burgemeester over de gang van zaken", aldus Mariska Roos.

Reactie gemeente De gemeente heeft inmiddels laten weten dat zij en de veiligheidsregio eerder ingrijpen niet verstandig achten. "Daarmee zouden bezoekers mogelijk naar andere hallen uitwijken, waardoor daar gezondheidsrisico’s zouden ontstaan (..) Vandaar dat werd besloten een half uur voor sluitingstijd van De Bazaar met de ontruiming van start gegaan", melden zij.

Hammouchi vindt dat de burgemeester het probleem het afgeschoven. "Handhavers zeiden tegen ons dat ze geen boetes uit gingen delen omdat het dan mogelijk uit de hand gaat lopen. Je kan toch niet halve maatregelen treffen (een sluitingsbevel geven, red.)." Hij hoopt dat er morgen in het gesprek met de burgmeester goede afspraken worden gemaakt. "Een mondkapjesplicht zou hier prima zijn." De hallen zijn inmiddels zo goed als leeg en de standhouders mogen opruimen tot acht uur, waarna ook zij weg moeten. De burgemeester van Beverwijk zegt later met een reactie te komen.