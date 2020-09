Moeder furieus op Beverwijkse Bazaar: "Rolstoelgebruikers weren is pure discriminatie"

BEVERWIJK - Woedend is Anke Wubs (54) op de Bazaar, die maatregelen in wil voeren om heropening af te dwingen. Op bepaalde plekken zal een rolstoelverbod komen om meer ruimte te creëren. “Dit is pure discriminatie”, roept Wubs, wier dochter gebruik maakt van een rolstoel.

Ruim een week geleden besloot de gemeente een aantal hallen van de Beverwijkse Bazaar te sluiten, omdat hier niet voldaan kon worden aan de coronamaatregelen. In reactie daarop presenteerde de Bazaar vanmiddag een plan met ingrijpende maatregelen, in de hoop een heropening af te dwingen. Een van de maatregelen is dat op sommige plekken in de Bazaar, waar de paden smaller zijn dan vijf meter, geen rolstoelen, scootmobielen, rollators en kinderwagens worden toegestaan.

Anke Wubs met haar gezin - Privéfoto

De dochter (13) van Anke Wubs heeft een lichamelijke en een verstandelijke beperking en zit in een rolstoel. Wubs gaat regelmatig naar de Bazaar met haar gezin. Als deze maatregelen worden doorgevoerd, betekent dit dat sommige plekken in de Bazaar voor haar dochter ontoegankelijk worden. “Dit kunnen ze niet maken", reageert Wubs boos. “Dit is pure buitensluiting van de minderheden in de samenleving. Ik snap dat inkomsten belangrijk zijn voor de verkopers en de Bazaar, maar dit mag niet over de hoofden gaan van mindervaliden.”

Quote "Je kan niet je bezoekers aanpassen op de Bazaar, zeker niet mindervaliden, dat is pure discriminatie" Anke Wubs, bezoeker van de Bazaar

De grote vraag is of de Bazaar hiermee de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (artikel 3) schendt. In deze wet staat dat deze niet geldt wanneer onderscheid noodzakelijk is ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid. Maar valt de maatregel van de Bazaar daaronder, of is dit vooral om de kans op opstoppingen te voorkomen? Wubs snapt de aanpak van de Bazaar sowieso niet. “Pas gewoon de hele Bazaar aan aan de coronamaatregelen, net als horeca en winkeliers dat moeten. Je kan niet je bezoekers aanpassen op de Bazaar, zeker niet mindervaliden, dat is pure discriminatie.”

Wubs blijft bij haar standpunt. “Over twee weken gaan we gewoon naar de Bazaar, zoals we dat altijd doen, samen met mijn dochter in haar rolstoel. Ik laat me niet wegsturen, en als ze me weigeren, doe ik aangifte!”

“We willen niemand uitsluiten, maar we hebben te maken met een bepaalde indeling. We kunnen niet ineens een pad verbreden. Wel zijn we mogelijkheden aan het onderzoeken om een oplossing te vinden voor de smalle paden. Wat betreft Artikel 3: eventuele opstoppingen leiden ertoe dat social distancing niet mogelijk is en daarmee komt de veiligheid en de gezondheid in het geding. Daarom is de uitzondering zoals vermeld bij artikel 3 van toepassing.” Mariska Roos, woordvoerder Beverwijkse Bazaar "Ieder(in) ziet als landelijke belangenbehartiger voor mensen met een beperking dat coronabeleid vaak haaks staat op toegankelijkheid. Wij zien bovendien dat mensen met een beperking hierdoor vaker uitgesloten worden. Een zorgwekkende ontwikkeling. Het lijkt erop dat de Bazaar wel naar alternatieve routes kijkt. Dat is positief. Mensen in een rolstoel hebben net zoveel recht als mensen zonder rolstoel om een winkelgelegenheid als de Bazaar te bezoeken. Wij gaan ervan uit dat de gemeente Beverwijk niet zomaar akkoord gaat met dit plan van de Bazaar en dat experts de veiligheid beoordelen." Renée Tuijnman, woordvoerder Ieder(in)