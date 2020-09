Plan Bazaar voor heropening: rolstoelverbod in smalle gangen, boetes voor bezoekers

Op plaatsen waar wel genoeg ruimte is, blijven gehandicaptenvoertuigen gewoon toegestaan en wordt eenrichtingsverkeer ingesteld. Ook komt er een maximum aantal bezoekers per hal. Deze zullen bij de ingang geteld worden, waarna hallen gesloten kunnen worden als het te druk wordt.

Volgens woordvoerder Mariska Roos van de Bazaar worden er, waar mogelijk, omleidingsroutes ingesteld, zodat gehandicapte bezoekers toch nog op hun plek kunnen komen. "We leven ook in een rare tijd, waar volksgezondheid en bestaande regels soms met elkaar botsen", licht ze toe. "Wij moeten dus kiezen tussen de hal dichtgooien of mensen omleiden via een andere route."

Een opvallend punt in het nieuwe plan is dat de Bazaar het gebruik van hulpmiddelen als rolstoelen, scootmobielen, rollators en kinderwagens aan banden wil leggen. Deze zijn straks niet meer toegestaan in de smalle paden van de markthallen. Het gaat om alle gangpaden smaller dan vijf meter.

Verder gaat de Bazaar handhaven op het dragen van mondkapjes. Wie deze niet op heeft, kan een boete krijgen van vijftig euro. Eerder verzocht de Bazaar bezoekers al ‘zeer dringend’ om een mondkapje te dragen. Nu wordt dit dus verplicht in alle hallen.

Andere maatregelen zijn het creëren van een extra buitenterras, het plaatsen van tenten over de looproutes op het buitenterrein in het griepseizoen en de inzet van zeker vijftig Bazaar-medewerker die de regels moeten handhaven.

‘Geen welles-nietes’

Met de maatregelen, zoals het tellen van bezoekers, hoopt de Bazaar een ‘objectiever’ beeld te krijgen over de drukte in de hallen. "Voor iedereen is het begrip ‘te druk’ anders", zegt Roos. "Met deze maatregelen willen we het track based hebben. We willen geen welles-nietes, maar feiten."

Roos noemt de maatregelen ‘enorm ingrijpend’. "Wat je ziet is dat dit een pakket is met verregaande maatregelen. We gaan terug naar toen we net weer open mochten, vlak na de eerste corona-versoepelingen."

Morgen worden de plannen besproken met de burgemeester. De gesloten hallen mogen in principe op 6 september weer open. "Maar als er geen goede maatregelen zijn genomen, loopt De Bazaar de kans dat de hallen meteen weer dicht gaan", waarschuwde burgemeester Smit eerder .

Roos heeft er goede hoop in dat de plannen zullen leiden tot heropening. "Het gaat ook om een hoop gezinnen, die ook brood moeten verdienen”, benadrukt de woordvoerder.