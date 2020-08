Hallen Beverwijkse Bazaar blijven gesloten, ook geen buitenmarkt

De sluiting blijft in principe gelden totdat er een plan ligt bij de gemeente, waarin de Bazaar duidelijk maakt hoe er in de toekomst voldoende afstand kan worden gehouden. Ligt dit plan er niet, dan wordt de sluiting na 6 september verlengd.

Opvallend is dat de gemeente ook niet toestaat om een buitenmarkt in te richten, zoals afgelopen zondag halsoverkop werd besloten. Toen konden de getroffen ondernemers tijdelijk hun waar op de Randweg uitstallen.

Hierdoor moeten de overdekte markthallen in ieder geval tot en met 6 september gesloten blijven. Volgens burgemeester Martijn Smit is dit de uitkomst van een 'pittig en indringend' gesprek tussen de gemeente en De Bazaar.

Zaterdagavond besloot de gemeente dat drie van De Bazaar-hallen niet open mochten, omdat er eerder op de dag niet genoeg afstand zou worden gehouden. Dit leidde tot verbazing en onrust bij de ondernemers en de Bazaar, die direct in opstand kwamen en weigerde de hallen te sluiten.

Hierop greep de gemeente in eerste instantie niet in. Pas 's avonds, vlak voor sluitingstijd, kwamen er handhavers en politie om de sluiting af te dwingen.

Honderden ondernemers zijn gedupeerd door het besluit. De Bazaar in Beverwijk is naar eigen zeggen de grootste overdekte markt van Europa en trekt miljoenen bezoekers per jaar.