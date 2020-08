Ondernemers De Bazaar vrezen voor hun toekomst: "Heeft doorgaan nog wel zin?"

BEVERWIJK - De ondernemers op De Bazaar vrezen voor hun toekomst nu de hallen waar ze hun waar verkopen op last van de gemeente en de Veiligheidsregio Kennemerland voor twee weken zijn gesloten. "Ik vraag me af of dit nog goed komt", verzucht Gaffar Rashid", die onder meer Afghaans ijs aan de man brengt.

Op zich kan Gaffar wel leven met de maatregel. Hij begrijpt de noodzaak. Als de gezondheid van de ondernemers en de klanten in gevaar is, moet er iets gebeuren. Hij betreurt alleen dat hij niet de gelegenheid kreeg zondag nog zijn ijs te verkopen. Daardoor heeft hij een hele lading moeten weggooien. "Waarom zo'n haast? Waarom zijn we niet gewoon maandag dicht gegaan? Nu heeft het mij veel geld gekost."

Bij deze kostenpost gaat het niet blijven. Twee weekeinden dicht betekent een forse inkomstenderving voor de ondernemer. "Als het bij twee weken blijft...In maart zouden we ook voor een paar weekjes dicht gaan. Dat werd drie maanden. Ik zie het somber in. Ik vraag me af of ik die periode financieel kan overbruggen. Heeft doorgaan nog wel zin?"

Alternatief

Om de schade zoveel mogelijk te beperken, wil De Bazaar haar ondernemers een alternatief bieden. "Maar dat kan pas als we van de gemeente en de VRK precies weten wat mogelijk is", aldus marketingmanager Mariska Roos. "Dus we willen zo snel mogelijk in gesprek."