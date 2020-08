Veiligheidsregio sluit deel Beverwijkse Bazaar, organisatie verrast

De sluiting, die volgens De Bazaar zeer onverwachts kwam, is gisteravond bekendgemaakt en gaat vanmorgen al in.

Een van die afspraken zou zijn dat op het moment dat er geconstateerd wordt dat het te druk is, er eerst overleg plaatsvindt zodat er waar mogelijk bijgestuurd kan worden. Gisteren zouden die controles niet tot een verzoek van sluiting hebben geleid.

George Zapantoulis, Algemeen Directeur van De Bazaar: "Wij hebben geen idee wat we nog meer kunnen doen, aangezien we niet de wettelijke mogelijkheden hebben om de regels kracht bij te zetten door beboeten of weigeren van mensen. Ik betreur het dat op deze manier de besluitvorming tot stand is gekomen, aangezien er vrijdag nog een overleg is geweest en dit koud op ons dak valt."

Alternatieve locatie

Ondernemers die normaal in de gesloten Hallen staan mogen marktkramen aan de Randweg betrekken om het leed iets te verzachten.

De Bazaar trof eerder al verschillende maatregelen om de coronamaatregelen te kunnen handhaven. Zo staan er op zaterdag en zondag webcams aan waarop mensen zelf kunnen checken hoe druk het is, en worden mensen geadviseerd mondkapjes te dragen. NH Nieuws zag eerder dat mensen daar graag naar luisteren.