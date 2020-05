De Bazaar in Beverwijk open: "Het zal voor iedereen weer even wennen zijn"

BEVERWIJK - Er wordt geschilderd, gepoetst en geveegd. De ondernemers op De Bazaar in Beverwijk maken zich klaar voor de heropening van vrijdag. "Fijn dat we na twee maanden weer aan de slag mogen", zegt Hanh Bui, bekend van haar Vietnamese loempia's. "En het is hard nodig ook", voegt ze er aan toe. "Het is tijd dat er weer wat geld binnenkomt."

Fred Segaar/NH Nieuws

Rob van der Heijden, directeur operationele zaken van De Bazaar, begrijpt haar ongeduld. Hij heeft het zelf ook. "Voor onszelf, voor de ondernemers en natuurlijk voor de bezoekers ben ik blij dat we weer van start gaan." Dat gebeurt uiteraard met inachtneming van alle maatregelen. Zo blijven de terrassen nog gesloten, geldt de anderhalvemeter-norm en zijn er speciale looprichtingen aangegeven. Toegangscontrole Maar er zijn meer zaken waar bezoekers rekening mee moeten houden. Van der Heijden: "Er mag maar een bepaald aantal mensen tegelijkertijd in een hal zijn. Dat betekent dat we toegangscontrole hanteren. Dat kan soms enige wachttijd veroorzaken. We vragen de mensen om geduld. Ach, het zal voor iedereen een beetje wennen zijn. Logisch. Maar het belangrijkste is: we verheugen ons er allemaal op. Het is een moeilijke tijd geweest. Aan inkomsten zijn we toch al snel 2,6 miljoen euro misgelopen." Tekst gaat verder onder video

NH Nieuws

Logistiek wordt het een flinke operatie voor het personeel van De Bazaar. Er zijn extra mensen aangetrokken om alles in goede banen te leiden. Van der Heijden: "We denken goed voorbereid te zijn. We hebben een goed team, iedereen weet wat 'm te doen staat."