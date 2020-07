Mondkapjesverzoek De Bazaar vindt gehoor, maar te drukke markthal ging wel dicht

Om het dragen van een mondkapje te stimuleren, konden bezoekers tegen inkoopprijs een exemplaar aanschaffen. Van dat aanbod maakten afgelopen weekend zo'n tweeduizend bezoekers gebruik.

Sinds de herstart zes weken geleden zag De Bazaar de bezoekersaantallen toenemen. Hierdoor werd het op sommige momenten zo druk dat het onmogelijk werd om de anderhalvemeterregel na te leven. Daarom werd bezoekers verzocht een mondkapje te dragen.

'Probleem niet getackeld'

Met dat verzoek lijkt het probleem van de problemen niet volledig getackeld. In de hallen gaven veel mensen gehoor aan de oproep, maar buiten - waar het advies niet gold - was het een stuk drukker.

"We hebben toch gezien dat we binnen de hallen de situatie goed onder controle hebben, maar dat op bepaalde plekken buiten de drukte te groot is. Dit heeft ertoe geleid dat we de Oosterse Markt enkele keren hebben moeten sluiten," zegt Mariska Roos, manager Marketing & Communicatie van De Bazaar.

Extra maatregelen

Na afgelopen weekend neemt De Bazaar extra maatregelen om de bezoekersstromen nog beter te kunnen reguleren. Zo zullen er looproutes afgezet worden met dranghekken. Daarnaast worden verschillende zitplekken afgezet en worden er extra zitgelegenheid gecreeërd op parkeerplaats P3.

Daarnaast vraagt De Bazaar aan bezoekers om op zaterdag en zondag eerst op de webcams te kijken hoe druk het is, voordat ze besluiten om te komen. Ook kunnen mensen op een speciale website een looproute bepalen, zodat de bezoekers beter verspreid kunnen worden.

Bekijk hieronder de reportage die NH Nieuws gisteren maakte op het marktterrein in Beverwijk.