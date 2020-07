IJmond Bezoekers Beverwijkse Bazaar geven gehoor aan mondkapjesadvies: "De mensen begrijpen het"

BEVERWIJK - Wie dit weekeinde op de Bazaar in Beverwijk was, moet hebben gedacht dat inmiddels een algemene mondkapjesverplichting geldt. Veel mensen droegen namelijk gezichtsbescherming. En dat terwijl het slechts om een advies van De Bazaar gaat.

De Bazaar heeft het besluit genomen omdat het sinds de herstart zes weken geleden vaak heel druk is. "We zien het als onze verantwoordelijkheid de mensen te beschermen", zegt Rob van der Heijden, directeur Operationele Zaken. "Je wilt natuurlijk niet dat wij later de bron van een corona-uitbarsting blijken te zijn. En omdat het aantal besmettingen toch weer toeneemt, leek het ons goed, bovenop de anderhalvemeter-maatregel, mensen te vragen een mondkapje te dragen."

Hans Pleging is één van de twintig mensen die speciaal is ingehuurd om het publiek te vragen een mondkapje te dragen en te informeren over de reden van het 'mondkapjesadvies.' Een enkele keer stuit hij op onbegrip, maar over het algemeen begrijpen de mensen het.

"Het gaat erom dat je goed uitlegt dat het om hún en de veilgheid van de andere bezoekers gaat. Dat de anderhalvemeter-maatregel nog steeds het belangrjkste is, maar dat het bij grote drukte toch belangrijk is een kapje te dragen. Dan blijkt vaak dat mensen 'm bij zich hebben. Ik vraag dan vriendelijk het kapje om te doen. Ze snappen het dan." Goed doel Een echtpaar dat op vakantie is in de buurt, zegt geen moment te hebben getwijfeld over het dragen van het mondkapje. "We hebben erover gelezen en omdat we ze toch bij ons hadden doen we ze om. Ik zou het liever niet doen, ik vind het onhandig. Maar als we er een goed doel mee dienen, waarom niet."