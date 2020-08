Politie ontruimt Bazaar-hallen pas rond sluitingstijd na negeren bevel: “Het is nu heel druk buiten”

BEVERWIJK - De politie heeft bezoekers en ondernemers in de hallen van De Bazaar in Beverwijk verzocht om naar buiten te gaan. De veiligheidsregio gaf gisteravond laat een sluitingsbevel voor een aantal markthallen, omdat de afstandsregels niet zouden kunnen worden nageleefd. De Bazaar weigerde dicht te gaan, omdat zij dit besluit te last minute vonden. "Het is nu heel druk buiten en niemand houdt zich aan de regels. Wat een stom moment om dit te doen", aldus een ondernemer.