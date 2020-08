Ondernemers en Bazaar weigeren hallen te sluiten: "Laat de handhaving maar komen"

Volgens Roos is er vrijdag nog overleg geweest met de veiligheidsregio en was er toen nog geen sprake van het treffen van extra maatregelen. De gemeente Beverwijk laat aan NH Nieuws weten dat er toen al zorgen zijn geuit over deze specifieke hallen.

Bij de ondernemers heerst er vooral veel frustratie, aldus Hammouchi. "Er moet duidelijkheid zijn: wel open of niet open. Ze hebben gisteravond om twaalf uur besloten om te sluiten. Dan kom je hier vanochtend met je spullen, wat moet je dan doen? Terwijl het gisteren gewoon open was."

In de hallen die moeten sluiten zat onder andere de foodcourt van de markt. Zo zijn er veel vleesverkopers, die niet naar de buitenlucht kunnen verhuizen en hun goederen daardoor zien bederven. "Ondernemers doen inkopen voor het weekend, en moeten nu ineens sluiten. Dan blijft er van alles over dat niet meer verkocht kan worden", aldus Mariska Roos.

Inmiddels is er sprake van 'chaos' op het terrein van de Bazaar, merkt onze verslaggever. Door de geluidsinstallatie in de hal klinkt oproep van een boze ondernemer. "De veiligheidsregio, de gemeente die hun zakken vullen, die moeten met de ondernemers om tafel gaan zitten", klinkt de oproep door de hal. "Wij betalen de gemeente Beverwijk. Je kan ons niet zomaar van de ene op de andere dag sluiten, we zijn geen dieren. Laat de handhaving maar komen, laat de gemeente maar komen."

Volgens Hammouchi hebben ondernemers het gevoel vast te zitten tussen de veiligheidsregio en de organisatie van De Bazaar. "Als deze hallen worden afgesloten, wordt het straks druk in de andere hallen, dan kan je daar ook geen afstand houden. En dan worden die weer gesloten. De Bazaar zegt dat ze niemand gaan tegenhouden, dus als er straks een handhaver komt krijgen ondernemers 4.000 euro boete en wordt iedereen eruit geschopt. En dan hebben wij het straks weer gedaan."

Een gedupeerde ondernemer vertelt aan NH Nieuws dat hij 1.500 euro aan vlees in de container mag gooien. Hij is boos dat de sluiting niet eerder gecommuniceerd is. "Het is niet alsof ik dit terug kan brengen naar de groothandel."

Maatregelen

De Bazaar heeft de afgelopen maanden al meerdere maatregelen genomen om toch open te kunnen. Zo worden er in het weekend webcams ingezet zodat bezoekers zelf kunnen monitoren hoe druk het is, en wordt iedereen geadviseerd een mondkapje te dragen.

Naar eigen zeggen is De Bazaar de grootste overdekte markt van Europa. Het marktcomplex trekt zo'n twee miljoen bezoekers per jaar en is alleen open in de weekenden.