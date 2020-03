'Miljoenenschade' door sluiting Beverwijkse Bazaar: "We gaan wel thuisbezorgen"

"We zijn druk bezig om te kijken wat de gevolgen zijn, maar de schade loopt in de miljoenen", zegt directeur George Zapantoulis tegen NH Nieuws. "Er is niet alleen schade voor de Bazaar, maar ook voor de ondernemers."

Volgens Zapantoulis is er onder de kraamhouders wel veel begrip voor de maatregel. De sluiting verbroedert. "Ze hebben veel verdriet en pijn, maar we zitten er samen in."

'Plan B'

Ed en Lisa hebben samen een patatkraam op de Bazaar. Voor hen hebben de maatregelen grote gevolgen. "De komende twee weken zijn nog wel uit te zingen, maar het moet niet veel langer duren."

Het ondernemersduo is dan ook al bezig met een 'plan B'. "Ze komen niet bij ons, dus moeten wij maar naar de klant. We zitten hard te denken om thuis te bezorgen."

Werktijdverkorting

De directie van de Bazaar heeft voor het vaste personeel inmiddels ook arbeidstijdverkorting aangevraagd. Hierdoor hoeven werknemers minder te werken, terwijl hun salaris kan worden doorbetaald.