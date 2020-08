Heropening hal 30 van De Bazaar neemt zorgen ondernemers niet weg

BEVERWIJK - Waar hal 30 van de Bazaar in Beverwijk eerst volledig moest sluiten, is een gedeelte van de hal sinds vrijdag weer open. Maar wat lijkt op een opluchting voor de ondernemers, zorgt de heropening voor veel zorgen bij de ondernemers. De klanten blijven weg, maar de huur zal betaald moeten worden.

Vorige week sloot de veiligheidsregio de hal onverwachts omdat er geen afstand werd gehouden. Afgelopen vrijdag is besloten dat een gedeelte van de hal toch wel open mag. Maar de klanten blijven weg. "Ik zou zeggen dat 80% van de mensen zijn weggebleven", vertelt een ondernemer. Ondernemers denken dat het voor mensen te verwarrend is geworden welke winkels wel en welke winkels er niet open zijn.

"Het is gewoon heel vervelend voor de omzet, terwijl wij wel gewoon het volle bedrag aan huur betalen", vertelt een ondernemer. "Dan is het gewoon heel moeilijk om rond te komen. Wat moeten we dan?"

De ondernemers in hal 30 die wel open mogen, missen ook de bezoekers die normaal via het afgesloten gedeelte van de hal bij hun terecht komen. "Daar was meer etenswaar", vertelt een ondernemer. "Het publiek bleef dan hangen en op een gegeven moment kwamen ze deze kant op. Rond een uur of drie of vier was het altijd druk hier."

Nu de klanten wegblijven maken de meeste ondernemers zich zorgen. "Het is niet goed", vertelt Kamil Compertpay. "Als het zo door gaat ben ik van plan om te sluiten." Een mogelijke oplossing voor Kamil is het halveren van zijn winkel. "Kleiner worden betekent dat ik de helft van mijn huur ook weg doe", vertelt hij. Het is een optie die hem niet aanspreekt. "Dat voelt helemaal niet goed, want je bouwt iets op. Het lijkt wel alsof je in je vinger moet snijden en dat doet pijn."