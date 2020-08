Deel van afgesloten hal 30 Beverwijkse Bazaar vanaf morgen weer open

BEVERWIJK - De helft van hal 30 in De Bazaar mag vanaf morgen weer open. Het gaat om het non-food gedeelte, zo bevestigt Mariska Roos, marketingmanager bij De Bazaar. Ondernemers zijn opgelucht dat ze weer aan de slag kunnen, al komt het besluit erg onverwachts.

"In dit deel van de hal zitten geen eetgelegenheden en het kan gescheiden worden van de rest van de hal", vertelt Roos. Bezoekers kunnen via een aparte ingang naar binnen.

Volgens haar staan ondernemers te popelen om weer aan de slag te gaan. Toch komt het besluit van de Veiligheidsregio onverwachts: "We moesten ineens sluiten en nu mag een deel ineens weer open. Maar we hebben eindelijk goed nieuws!"

Sluiting

Zaterdagavond 22 augustus besloot de gemeente dat drie van De Bazaar-hallen niet open mochten, omdat er eerder op de dag niet genoeg afstand zou worden gehouden. Dit leidde tot verbazing en onrust bij de ondernemers en de Bazaar, die direct in opstand kwamen en weigerde de hallen te sluiten.

Hierop greep de gemeente in eerste instantie niet in. Pas 's avonds, vlak voor sluitingstijd, kwamen er handhavers en politie om de sluiting af te dwingen.

De Bazaar in Beverwijk is naar eigen zeggen de grootste overdekte markt van Europa en trekt miljoenen bezoekers per jaar.