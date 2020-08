Bazaar verbolgen over 'rigide houding' gemeente: "Wat wordt er van ons verwacht?"

BEVERWIJK - De directie van De Bazaar is verbolgen over 'de rigide houding' van de gemeente Beverwijk in het conflict rond de sluiting van vier markthallen. De gemeente komt na overleg met De Bazaar gisterenmiddag niet terug op het besluit de hallen vanwege besmettingsgevaar met het coronavirus tot 6 september te sluiten. Ook mogen de ondernemers hun waar in die periode niet buiten aanbieden.

Woordvoerder Mariska Roos zegt dat de directie van De Bazaar niet weet waar ze aan toe is. "Er worden van ons extra maatregelen verwacht om weer open te mogen, maar wij zouden wel eens willen weten wat er precies van ons wordt verwacht. We doen er voor ons gevoel al al alles aan om het goed te laten verlopen. We vragen de mensen binnen een mondkapje te dragen en sluiten een hal als het te druk wordt. Alleen: wat is te druk? Als de gemeente daar anders over denkt dan wij, ontstaat er onduidelijkheid. We willen weten waarop we worden beoordeeld."

Verplicht mondkapje De directie van De Bazaar zou graag zien dat het dragen van een mondkapje binnen verplicht wordt, net als op drukke plaatsen in Amsterdam en Rotterdam. "Op plekken waar het even onmogelijk is afstand te houden, heb je dan een mondkapje ter bescherming. Wij zouden het heel graag verplicht stellen, maar kunnen dat niet. Zo'n maatregel moet van de lokale overheid uitgaan, want die moet handhaven. De burgemeester heeft gezegd hier naar te willen kijken. Juridische stappen tegen de gemeente? We onderzoeken het, maar ik vraag me af of het op korte termijn de oplossing is."

De Bazaar heeft zaterdag overleg met de ondernemers, die ernstig gedupeerd zijn vanwege de sluiting en het verbod hun waar buiten aan te bieden. "We willen weten of zij ideeën hebben", zegt Roos. "We moeten dit samen oplossen." Meepraten Moustapha Hammouchi is blij dat De Bazaar de ondernemers bij het overleg betrekt. " Dat is tot nu toe te weinig gebeurd, vindt hij. "Wij als ondernemers máken De Bazaar. Wij zíjn De Bazaar. Ik sta hier al dertig jaar met een paar horecazaken. Wij willen meepraten. Het is óns brood. " Hij vraagt zich af of de ondernemers de komende weken zullen overleven. "Twee weken dicht is niet niks."