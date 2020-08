Leden FNV akkoord met afspraken Tata Steel, maar vertrouwen nog niet hersteld

IJMUIDEN - De leden van vakbond FNV bij Tata Steel hebben bijna unaniem ingestemd met het akkoord dat op 3 juli werd uitonderhandeld na een staking van bijna 24 dagen . Maar het vertrouwen van de medewerkers in de directie is hiermee niet meteen hersteld, waarschuwt FNV.

Roel Berghuis, FNV bestuurder bij Tata Steel is blij om te zien dat het staken heeft geloond. Wel zegt hij dat het geen garantie is voor de toekomst. ‘De leden zijn akkoord, maar hebben ook een duidelijk signaal afgegeven: hun zorgen over de aanhoudende onzekerheid over het voortbestaan van hun staalbedrijf in IJmuiden blijft”, aldus Berghuis.

Een belangrijk onderdeel van het akkoord is de verlenging van de werkgelegenheidsgarantie met vijf jaar tot 2026 en de verlenging van het Generatiepact tot eind 2026. Het Generatiepact zorgt ervoor dat medewerkers minder uren hoeven te werken in aanloop naar hun AOW-leeftijd. Ook mogen er geen onderdelen van Tata Steel Nederland in de uitverkoop zonder dat daar een goede reden voor is.