Vakbond kritisch op klimaatstrategie Tata Steel

Tata Steel wedt met zijn aanpak van de CO2-uitstoot mogelijk op de verkeerde technologieën om aan zijn klimaatdoelstellingen te voldoen. Dat stelt vakbond FNV, die waarschuwt dat investeringen in verduurzaming waardeloos kunnen worden als het ingeslagen pad de staalfabrikant geen resultaat oplevert.

Tata Steel heeft zich ten doel gesteld vanaf 2050 staal op CO2-neutrale manier te produceren. Vanaf dat moment mag de hoeveelheid broeikasgas in de lucht per saldo dus niet stijgen door de staalproductie. Volgens FNV-bestuurder Roel Berghuis richt het bedrijf zich te veel op het opslaan van CO2 of het hergebruiken van het gas als grondstof voor de chemische industrie.

Die technologieen leiden volgens hem niet tot CO2-neutraliteit en staan nog in de kinderschoenen. "De industrialisatie van dit productieproces neemt nog zeker tien jaar in beslag", aldus Berghuis, die ook vraagtekens zet bij wenselijkheid van CO2-opslag in bijvoorbeeld de Noordzee.