Tralies en extra sloten bij jeugdinstelling Bakkum: cliënten betrokken bij steekpartij

BAKKUM - Jeugdzorgaanbieder Horizon heeft bij haar JeugdzorgPlus-locatie Antonius in Bakkum extra beveiligingsmaatregelen genomen. Reden hiervoor is het feit dat vijf van haar minderjarige cliënten betrokken zijn geweest bij een ernstige steekpartij in juni. Een jongere bleek te zijn ontsnapt via een raam, de anderen waren niet teruggekeerd van hun verlof.

NH Nieuws

Bij de steekpartij in de nacht van 16 op 17 juni raakte een 18-jarige Castricummer zwaargewond. Het incident kreeg gisteren een staartje toen de zus van het slachtoffer een bericht op Facebook plaatste waarin ze een link tussen Antonius en de steekpartij legde. Zij heeft het proces-verbaal ingezien, waaruit blijkt dat vijf jongeren die vanwege het steekincident in beeld zijn, allen cliënten zijn van de JeugdzorgPlus-instelling aan de Heereweg in Bakkum. Zij uitte haar zorgen over het soort cliënten dat in de instelling verblijft, dat die kennelijk vrij rond kunnen lopen en waarschuwt haar dorpsgenoten voor hun veiligheid. In de vele reacties op het bericht worden haar zorgen gedeeld. Geen toevallige ontmoeting De vijf minderjarigen (in de leeftijd van 15 tot 17 jaar) zijn inderdaad cliënten van Antonius, bevestigt Rutger Brouwer van Horizon. "Eentje is een uitsluiper, de vier anderen waren niet teruggekeerd van verlof." Drie van de jongens zijn verdachte in de zaak. De andere twee toeschouwers. "Slechts een van de toeschouwers is nu nog cliënt bij ons."

Quote "Dit was geen toevallige ontmoeting, ze kwamen er niet om te voetballen" Rutger Brouwer, Horizon

"Zeer triest dat deze steekpartij heeft plaatsgevonden. Dit had nooit moeten gebeuren. Maar het was geen toevallige ontmoeting. Dat moet ook gezegd. Ze kwamen er niet om te voetballen. Het verhaal heeft meerdere kanten, wij nemen onze verantwoording." Ook benadrukt hij dat Antonius geen gevangenis is. "Het gaat hier om een gesloten instelling met een open karakter. Uitsluipingen zijn daar, misschien klinkt dat gek, onderdeel van. Zo leer je de jongeren omgaan met vrijheid. Want uiteindelijk behandelen wij hen met als doel: functioneren in de maatschappij." Tralies "We zijn ook bij Antonius erg geschrokken van wat er gebeurd is en naar aanleiding daarvan zijn er voor de korte termijn maatregelen getroffen. Er zijn tralies voor de ramen geplaatst en de deuren zijn verstevigd en kunnen nu ook door de begeleiders van buiten vergrendeld worden." "Ook de zorgen die er leven in onze omgeving nemen we serieus. Gisteren heeft onze bestuurder nog contact gehad met de burgemeester van Castricum vanwege de ontstane commotie op Facebook." Een woordvoerder van de gemeente bevestigt het contact tussen Horizon en het gemeente. "Ook al in juni, na het incident, werd ons de link met Antonius duidelijk gemaakt, en zijn we het gesprek met Horizon aangegaan. Horizon kwam toen gelijk zelf met het voorstel om maatregelen te nemen om incidenten zoals die van half juni op korte termijn te voorkomen." "Wij houden daarover vinger aan de pols." Desgevraagd laat de woordvoerder weten dat er geen stijgende lijn in de cijfers te zien is van incidenten sinds van de vestiging van Horizon Jeugdzorg in Castricum.

Horizon zit sinds februari vorig jaar in het voormalige kindertehuis Antonius, nadat ze de aanbesteding voor de Noord-Hollandse jeugdzorg won van Parlan. Het vinden van een passende locatie bleek daarna een probleem. Rutger Brouwer: "Antonius was de enige goede optie in de provincie, en is dat nog steeds voor het soort gesloten jeugdzorg dat wij bieden en wat landelijk gewenst is: open, kleinschalig en vriendelijk." "Met een snelle verbouwing en wat cosmetische ingrepen is het verouderde Antonius in sneltreinvaart klaargemaakt voor de opvang van jongeren. Van de 27 beschikbare plekken zijn er nu 21 bezet." Toch stelt Brouwer dat het pand nog niet voldoet. Daarvoor zijn grootse verbouwplannen in de maak, waar we op dit moment het geld voor bij elkaar zoeken. "Denk aan een bedrag dat het miljoen overstijgt. Gelukkig wil de pandeigenaar ook mee investeren, en we voeren gesprekken op het ministerie." Gesloten afdeling "In dat grote plan van aanpak zit ook de wens om in een deel van het pand een écht gesloten afdeling te realiseren, voor de jongeren die dat nodig hebben. Daarnaast is Antonius een monument. Dus niet alles mag zomaar. We hopen het toekomstplan zo snel mogelijk rond te hebben en te presenteren. We zijn echt op de goede weg, en daarom is het ook zo erg dat dit nu gebeurd is. Heel verschrikkelijk voor het slachtoffer en zijn familie."