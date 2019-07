Dit is de nieuwe, gesloten jeugdinstelling Bakkum: "Moet niet op een gevangenis lijken"

BAKKUM - In Bakkum is de nieuwe gesloten jeugdinstelling plus van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs geopend. In het voormalige kindertehuis Sint Antonius worden twintig jongeren opgevangen met ernstige gedragsproblemen.

De opening van de nieuwe gesloten jeugdinstelling heeft heel wat voeten in aarde gehad. Horizon Jeugdzorg nam de taak over van Parlan/Transferium in Heerhugowaard na een aanbesteding van achttien gemeentes in Noord-Holland Noord. Transferium vocht de aanbesteding tevergeefs bij de rechter aan omdat de angst bestond dat jongeren opeens buiten de regio zouden worden opgevangen.

Veiligheid

Ook de start van de nieuwe locatie verliep niet zonder slag of stoot. Zo werden er door dertig jeugdrechtadvocaten vraagtekens gezet bij de kwaliteit van de zorg van Horizon. De advocaten vonden dat de veiligheid van de kinderen in het geding is, onder meer doordat behandelingen niet van de grond komen. Ook de mate van dagbesteding en kwaliteit van het onderwijs waren in hun ogen niet goed genoeg.

Ook de Raad voor Kinderbescherming en Defense for Children hebben eerder twijfels geuit over Horizon-locatie Antonius. Volgens Krijnie Schotel van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs had dat ook te maken met de tijdsdruk en zijn alle problemen nu opgelost. "Het moment dat we dit pand hebben gevonden is veel te laat geweest. We zijn gestart in een klein deel van het pand dat geschikt gemaakt is en hebben geprobeerd de overlast zoveel mogelijk te beperken. Maar we waren ook gewoon nog aan het verbouwen."

Gevangenis

Gedragswetenschapper Xenia Munnighof leidt ons rond in de nieuwe gesloten jeugdinstelling in Bakkum. Er is plaats voor dertig jongeren maar op dit moment worden er twintig opgevangen.En hoewel de deur wel op slot gaat, is er bewust voor gekozen om het niet te veel op een gevangenis te laten lijken.

"We willen zoveel mogelijk een huiselijke sfeer creëren. Dus geen hekken en tralies, want dat roept veel weerstand op. De kinderen moeten het uiteindelijk in de openheid gaan doen. Hoe meer we ze afzonderen van de maatschappij hoe groter de brug wordt om terug te stromen."

Volgens bestuurder Krijnie Schotel is het belangrijk dat jongeren en ouders veel verantwoordelijkheid krijgen en dat hun stem ook gehoord wordt. De nadruk ligt op hoe jongeren regisseur worden van hun eigen leven. "We proberen samen met ouders, jongeren en professionals te zoeken naar hun perspectief. Ouders zijn en blijven verantwoordelijk voor hun kind. En jongeren hebben een stem en dat proberen we in alles wat we doen tot uiting te brengen."