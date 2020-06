Neergestoken Castricummer (18) rende voor zijn leven, verdachten (15 en 17) langer vast

CASTRICUM - De 18-jarige Castricummer die afgelopen week werd neergestoken maakt het naar omstandigheden goed, laat zijn zus aan NH Nieuws weten. "We mogen van geluk spreken dat hij nog onder ons is." Van de vier mogelijke daders, zijn er twee aangehouden. De rechter-commissaris bepaalde vandaag dat zij twee weken langer vast blijven zitten. Vandaag is ook het wapen gevonden, schrijft De Castricummer.

"Ondanks de heftige verwondingen is hij buiten levensgevaar", vertelt Julia, de zus van het slachtoffer. Eerder vertelde ze al aan NH Nieuws dat haar broer op drie plaatsen gestoken is. In zijn rug en tweemaal in zijn arm. "Die op zijn rug is twee vingerkootjes diep."

"Als buurtbewoners Cees en Lenie Veldt die nacht mijn broertje niet in huis hadden gehaald en de hulpdiensten hadden ingelicht, had hij zijn laatste moment helemaal alleen op straat in een ontbloot bovenlijf meegemaakt. Hij heeft gerend voor zijn leven, letterlijk."