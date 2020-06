Twee minderjarigen aangehouden voor neersteken en beroven Castricummer (18)

De politie kan op dit moment nog niet melden hoe oud de twee verdachten precies zijn en waar ze vandaan komen.

Het slachtoffer werd gisternacht meerdere keren gestoken bij een straatroof bij archeologiecentrum Huis van Hilde. Hij werd aan de westzijde van het station tegengehouden door vier jongens. Zij eisten waardevolle bezittingen op, maar die gaf hij niet af. Hij liet wel zijn scooter vallen en ging er vervolgens te voet vandoor. Onderweg werd hij overmeesterd en meerdere keren gestoken.

Toen de overvallers uit het zicht waren is de jongen naar een woning in de Gasstraat gelopen. Daar heeft hij aangebeld en eerste hulp gekregen.

'Steekwonden in triceps en rug'

NH Nieuws sprak vandaag met de zus van het slachtoffer. Die meldt dat haar broertje ondertussen stabiel is en thuis mag herstellen. "Hij heeft twee steekwonden in zijn triceps en een steekwond van twee vingerkootjes diep in zijn rug. Gelukkig is hij mee naar huis en dus buiten levensgevaar."

Ook vertelt ze over de grote impact van de roof. "Dit is voor een jongen die net 18 jaar is een onwijs heftige gebeurtenis. De emotionele schade is het grootst. Waardevolle spullen zijn te vervangen, mijn broertje niet. Dit buitengewoon beestachtige geweld zal een enorme psychische nasleep hebben voor hem."