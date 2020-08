Moet zeekracht onderdeel worden van weerbericht? "Goed als preventieve maatregel"

EGMOND AAN ZEE - Een dag nadat de reddingsbrigade van Egmond aan Zee urenlang naar een vermeend vermist tienermeisje zocht, zitten bruingebakken Derpers hoofdschuddend voor hun strandhuisjes. "Ik had zoiets nog nooit meegemaakt. Daar gingen de lifeguards wéér, mensen uit het water sturen. En vijf minuten later? Zwommen ze er gewoon weer in", zegt één. NH Nieuws zocht uit of een dagelijks zeebericht bij het weerbericht online, op tv of de radio een waardevolle toevoeging zou zijn.

Dat de reddingsbrigade het zo druk had, was volgens hen het gevolg van een samenloop van omstandigheden: het bloedhete weer, de stroming, de muien en het grote aantal badgasten. "Het leek wel een mierenhoop", zegt Derper Leen Zwart (70), die al voor zijn strandhuisje zat 'toen je nog voor een stuiver twee ijsjes kon halen'. Zijn buurman Roger vult aan: "En de mensen luisteren niet. Zelfs als er een rood-wit lint gespannen staat, gaan ze er gewoon onder door."

Er gingen gisteravond zelfs zeven boten en twee helikopters met warmtecamera's op uit, voor ' een blond meisje met lang haar ' die in de zee zou zijn. "We hebben de hele kustlijn afgezocht, op het strand en op de boulevard, maar niemand gevonden en niemand miste iemand."

"Als ik 's morgens hier aan kom, zie ik meteen: vandaag gaan er doden vallen. Maar anderen snappen dat niet", zegt een andere vaste badgast. Lifeguard Ron Zentveld noemt de stranddag gisteren 'ongekend'. "We hebben wel honderd mensen terug naar het strand begeleid. Mijn collega bleef kleine meisjes uit het water plukken", vertelt hij, uitkijkend over de vandaag iets rustigere Egmondse kust.

Ze vinden het onbegrijpelijk dat kinderen op school geen les krijgen over de Noordzee en haar gevaren. "Het is ons grootste natuurgebied. En wat bijvoorbeeld een mui is, is gewoon moeilijk te begrijpen via een bord", aldus Roger, die merkt dat stadsmensen en toeristen de zee niet snappen. "De mensen die aan zee zijn opgegegroeid worden er niet in meegezogen, maar echt: ook als je er alleen met je benen staat, de zee sleurt je gewoon onderuit."

Zeebericht bij weerbericht

Binnen het lokale gezelschap wordt, naast les op school, nóg een idee geopperd om mensen in te lichten over stromingen, muien en gevaren "Waarom wordt er bij het dagelijkse weerbericht niet ook een zeebericht gegeven? Een korte update over de zeestromingen, de gevaren", aldus Tom Valkering (35) uit Egmond aan den Hoef. Zijn idee is volgens NH-weerman Jan Visser, de Egmondse Reddingsbrigade, KNRM en Rijkswaterstaat helemaal niet zo gek.

Weerman Jan Visser: "Ik zou daar best dagelijks iets over willen vertellen, bijvoorbeeld op de radio, of in de NH-nieuws-app, maar de zee is wel een heel andere discipline dan het weer. Dus ik zou die informatie dan van experts aangeleverd moeten krijgen", zegt hij tegen NH Nieuws.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat laat weten dat een zeebericht lastig in te vullen is. "De gevaren kunnen lokaal erg verschillen. Daarnaast is het de taak van de gemeente in samenwerking met de reddingsbrigade en KNRM om badgasten te informeren, zoals door het hijsen van de rode vlag." Wel is er data openbaar over onder meer golfhoogte en waterstand, aldus Rijkswaterstaat.

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), die intensief samenwerkt met de reddingsbrigade van Egmond, wil onderzoeken of zij deze informatie kunnen uitlezen en interpreteren: "Dit stond op ons brainstormlijstje: hoe we de gevaren van de zee van te voren beter kenbaar kunnen maken, zoals via een nieuwslezer. We doen dit al een beetje met de app Zeeweer, die we gebruiken in de KNRM-app, maar kunnen wel nadenken of we de informatie van Rijkswaterstaat en KNMI kunnen uitlezen en dit kunnen aanbieden aan weerlezers. Bijvoorbeeld voor watersporters, want die worden nog wel eens overvallen door slecht weer", aldus woordvoerder Kees Brinkman tegen NH Nieuws.

Lifeguard bij de Egmondse Reddingsbrigade Ron Zentveld zegt: "Ik vind een 'zeebericht' best een heel goed idee als preventieve maatregel." Maar die lokale verschillen bemoeilijken het wel. "Dus dan moeten er heel duidelijke afspraken worden gemaakt over de parameters van die zeeberichten."

