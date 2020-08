Zwemjuf Jo brengt kinderen gevaren van de zee bij: "Zou verplicht moeten zijn op scholen"

ZANDVOORT - Tijdens warme zomerweken als deze volgen verhalen over drenkelingen zich in rap tempo op. Zo ook gisteren, toen in Wijk aan Zee en Zandvoort twee zwemmers overleden. Volgens Jolanda Pol uit Zandvoort kun je kinderen maar beter zo snel mogelijk bewust maken van de gevaren van de zee. NH Nieuws bezocht een van haar sea clinics, oftewel, zwemlessen in de zee.

Een van de grootste gevaren zijn muistromen. Die kunnen ontstaan tussen twee zandbanken die parallel aan de kust liggen en zwemmers eenvoudig meesleuren. Toch zijn er technieken om er heelhuids uit te komen, en die leert Jolanda haar jonge cursisten. "Los van de muien leer ik de kinderen ook over de getijden, dieren en andere stromingen. De zee is namelijk ontzettend sterk en heel anders zwemmen dan een zwembad.”

Jolanda, of Jo, zoals ze zichzelf noemt, vindt het belangrijk dat de kinderen de gevaren van de zee kennen en herkennen. “Kinderen moeten bewust worden dat de zee echt heel anders is. Je hebt te maken dingen die gevaarlijk kunnen zijn. Momenteel zijn de muien het grootste gevaar langs de kust. Er zijn er ontzettend veel en daar kan je in meegetrokken worden de zee op." Uit laten drijven en om de mui heen Het zeewater stroomt voortdurend de mui in en uit. Vooral het uitstromen kan zeer gevaarlijk zijn, omdat zwemmers niet tegen de kracht zijn opgewassen. Jo: "In de clinic leer ik kinderen, als ze in een mui terechtkomen, om vooral rustig te blijven. Ze moeten zich tegen natuur in laten uitdrijven. De stroming wordt vanzelf minder en als je dat voelt, kun je naar links of naar rechts terug naar de kust zwemmen. Dus om de mui heen."

Tijdens de clinic kijkt moeder Nikita naar haar twee zoons die in het water liggen. Ze vindt het als Zandvoortse belangrijk dat haar kinderen de gevaren van de zee kennen. "Wij zien hier de gevaren van de zee, die zijn namelijk echt anders."

Haar kinderen hebben geleerd om niet meer blind de zee in te rennen. "Hij kiest er nu zelf voor om zwembandjes te dragen", zegt ze over haar zoon. Ze vindt eigenlijk dat meer kinderen in Nederland zwemles in open water zouden moeten volgen. "Het zou eigenlijk verplicht moeten worden, bijvoorbeeld alleen al hier in Zandvoort bij de scholen. Wij leven allemaal dicht bij het strand. Dus het zou heel goed zijn als dat mogelijk zou zijn."