Zwemles in open water in stroomversnelling: 'Kinderen respect voor de zee bijbrengen'

NOORD-HOLLAND - Ten minste vijf minderjarigen zijn de afgelopen twee weken langs de Noord-Hollandse kust door muistromen in problemen geraakt. Steeds konden ze zichzelf in veiligheid brengen of werden ze gered, al kostte de recentste reddingsactie - afgelopen zondag voor de kust van Julianadorp - een 37-jarige man het leven. Is traditionele zwemles in een overdekt zwembad nog wel voldoende? Of wordt het tijd voor een O(penwaterzwemmen)-diploma?

Onder begeleiding van een instructeur een klassikale zwemles in de Noordzee is nog een brug te ver, denkt ook Richard van den Berg van Envoz, het opleidingsinsituut voor de Nederlandse zwembranche. Wel erkent het instituut de noodzaak kinderen vertrouwder te maken met de gevaren van open water. "Het zwembad waar we ons ABC halen is een redelijk veilige omgeving. In zee, op plassen en meren is dat anders", vertelt Van den Berg. "Daarom zijn we vorig jaar gestart met het opleiden van geïnteresseerde zwemonderwijzers voor Zwemonderwijzer Open Water." Wie die opleiding heeft afgerond, mag zwemlessen in open water geven. Oriëntatie en navigatie Inmiddels zijn door het hele land zo'n vijftien gediplomeerde onderwijzers te vinden. "Niet alleen langs de kust, maar ook bij plassen en meren, in Limburg bijvoorbeeld." In tegenstelling tot de traditionele zwemlessen worden die niet afgesloten met een diploma, benadrukt Van den Berg. Wel moeten cursisten aan bepaalde eisen voldoen om zogeheten experiences af te vinken. "Level 1 en 2 van de experience Strand & Zee, en level 1 en 2 van de experience Plassen & Meren."

Bij de experience Strand en Zee draait het onder meer om oriëntatie, navigatie, stroming en golven. Zo moet je 'vanuit taillediep water' onder een aankomende golf door duiken en moet je met je gezicht in het water naar een aangegeven punt op twintig meter afstand zwemmen. Daarnaast moet je ten minste tien meter parallel aan de kust zwemmen, om vervolgens weer het strand op te gaan en het punt aan te wijzen waar je de zee bent ingegaan. Reddingszwemmen In de cursus wordt ook aandacht besteed aan reddingszwemmen. Zo moet je behendigheid tonen door met behulp van natuurlijke elementen een zogenaamde drenkeling uit zee te redden, maar niet voordat je professionele hulp hebt gealarmeerd.

Quote "We hopen hiermee een bijdrage te leveren aan het voorkomen van tragische ongevallen, zoals zich afgelopen weekend heeft voorgedaan" Envoz-directeur Richard van den Berg

Dat laatste is van groot belang, want het komt geregeld voor dat een onervaren redder zelf óók in problemen komt. Verder wordt theoretische kennis over de plaats waar het examen wordt afgenomen getoetst, vertelt Van den Berg. Daarvoor moeten cursisten drie vragen beantwoorden. Voorkomen tragische ongevallen "We hopen hiermee een bijdrage te leveren aan het voorkomen van tragische ongevallen, zoals die zich ook afgelopen weekend hebben voorgedaan", verwijst Van den Berg naar de dood van de Poolse man (37) die voor de kust van Julianadorp drie Duitse kinderen uit het water probeerde te redden. Hij verdween onder water, spoelde kort daarna aan, werd gereanimeerd, maar overleed alsnog in het ziekenhuis. Hij laat een vrouw en twee kinderen achter.

ENVOZ mikt vooral op bewustwording van de gevaren van de zee. "Een zoontje die zijn overenthousiaste vader wijst op de rode vlag op het strand, dat is ons ideaalbeeld." Toch is ook die overenthousiaste vader meer dan welkom om een cursus te volgen, benadrukt Van den Berg. In de praktijk De Zandvoortse Jolanda Pol heeft haar opleiding tot zwemonderwijzer in open water onlangs afgerond. Sindsdien neemt ze iedere zondag kinderen met minimaal een A-diploma op zak mee de zee in voor een 'sea clinic'. "Zodra ze kunnen zwemmen denken ze meteen dat ze overal kunnen zwemmen, maar ze moeten zo snel mogelijk leren dat ze respect moeten hebben voor de zee." De kinderen krijgen een wetsuit aan, een zwemboei in hun handen gedrukt en worden door Pol vertrouwd gemaakt met golven, stroming en andere verrassingen die de zee in petto heeft. Ervaring vereist Dertig jaar ervaring met zwemles, zoals Pol heeft, is niet nodig om aan de opleiding tot zwemonderwijzer open water te beginnen. Drie jaar is voldoende. En je moet je diploma voor internationaal zwemonderwijzer hebben behaald.