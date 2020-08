Zoektocht naar mogelijke drenkeling Egmond gestaakt, geen vermissing opgegeven

Het zou mogelijk gaan om een 16-jarig meisje. De zoektocht werd gisteren rond middernacht na enkele uren gestaakt. "Er kwam een melding binnen dat er gezien was dat iemand het water in ging, maar er niet meer uit kwam", vertelt de woordvoerster van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord. "Maar in het zoekgebied is niks gevonden. Er lagen geen kleren op het strand en er is geen vermissing opgegeven."

Er werd onder andere met helikopters naar de drenkeling gezocht. Eerder op de avond was er ook al een melding gedaan van een drenkeling bij Egmond aan Zee, maar dat bleek om een zeehond te gaan.

Gevaarlijke zee

Onder andere door een aflandige wind en sterke stroming werd gisteren langs vrijwel de gehele kust de rode vlag gehesen. 's Middags al in Zuid-Holland, en nadat er twee zwemmers om het leven kwamen bij Zandvoort en Wijk aan Zee ook langs de Noord-Hollandse kust. Later op de avond gold het negatieve advies tot aan Den Helder.

Zandvoort en Wijk aan Zee

Zowel in Zandvoort als in Wijk aan Zee kwamen mensen om het leven. Het slachtoffer in Zandvoort werd als vermist opgegeven, gevonden in zee en gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten.

In Wijk aan Zee werd een bewusteloze drenkeling aangetroffen in zee. Ook deze werd gereanimeerd, maar overleed kort daarna.

Door de twee doden werd ook langs de Noord-Hollandse kust een rode vlag gehesen. Bij Den Haag kwamen ook twee zwemmers om het leven.