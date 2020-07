Ouders Tamar (14) roepen doorrijder op zich te melden: "Dan pas kan verwerking beginnen"

MARKEN - De ouders van de zaterdagochtend overleden Tamar (14) uit Marken roepen de automobilist die bij haar dood betrokken was op zich te melden bij de politie. Toch willen ze bovenal duidelijkheid over wat zich de fatale nacht heeft afgespeeld. "Het gaat ze niet zo zeer om wie het gedaan heeft maar om wát er gebeurd is."

Dat zegt Richard Weijze, die namens Tamars familie het woord voert. "De familie wil het heel graag afsluiten." Dat kan nu nog niet, omdat er nog geen verdachte is aangehouden en de politie nog volledig in het duister tast over Tamars laatste uren. "Je kunt je voorstellen dat het een verschrikkelijke periode is voor de ouders en de naaste familie", zegt Weijze. "Dit wil je niet meemaken."

Opheldering

Net als de politie hopen de ouders meer te weten te komen over de bewuste avond. Bekend is dat ze rond 1.00 uur van huis wegliep en na een zoektocht als vermist werd opgegeven. Agenten die rond 4.00 uur onderweg waren naar Marken troffen haar aan in de berm.

Wat zich in de tussenliggende drie uur heeft afgespeeld, is nog onduidelijk. "Ze willen heel graag weten wat er in de laatste paar uur met hun dochter is gebeurd. Tamars vader en moeder roepen de dader met klem op zich te melden. Dan kunnen ze beginnen met de verwerking. Pas als ze weten wat er is gebeurd, hebben ze rust", zegt Weijze.