Politie zoekt naar aanknopingspunten in berm Zeedijk na dood Tamar (14) uit Marken

ZUIDERWOUDE - De politie heeft vanmiddag in de bermen van de Zeedijk naar aanknopingspunten gezocht rondom het overlijden van de 14-jarige Tamar uit Marken. Alle sporen en spulletjes die in de bermen zijn gevonden worden meegenomen voor onderzoek, maar volgens een politiewoordvoerder lijkt er geen direct resultaat.

De zoekactie is ondertussen afgerond, maar op foto's is te zien hoe de politie op de plek waar de 14-jarige Tamar gisteren werd gevonden, de bermen onderzoekt.

"Wij hoopten hier iets te vinden wat meer duidelijkheid geeft rondom het overlijden van het meisje uit Marken, daarmee doelen we op alle sporen en spulletjes die in de berm zouden kunnen liggen. Als je in bermen gaat struinen vind je altijd wel iets, maar het lijkt er nog niet op dat we hier een verband uit kunnen halen", vertelt een woordvoerder van de politie.

De 14-jarige Tamar werd werd in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 4.00 uur in de berm aangetroffen door politieagenten. Die agenten waren onderweg naar Marken om haar vermissing te onderzoeken. De dood van het meisje zorgt ervoor dat Marken in diepe rouw is.

