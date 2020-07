Bloemen in berm waar overleden Tamar (14) uit Marken werd gevonden

Wat zich heeft afgespeeld in de drie uur tussen het moment dat ze haar ouderlijk huis verliet en dat haar lichaam werd gevonden, is nog altijd niet bekend. Voor de politie is een aanrijding waarbij de dader is doorgereden nog altijd het waarschijnlijkste scenario, al is de politie ondanks meerdere inbeslaggenomen beschadigde auto's en uitgebreid bermonderzoek nog geen verdachte op het spoor. Ook de vraag of de aanrijding al dan niet een ongeluk was, blijft daarmee voorlopig onbeantwoord.

De focus van het onderzoek ligt daarom nu vooral op het tijdspad, zei de politie vanochtend tegen NH Nieuws. "We hebben nog niet helder waar zij tussen 1.00 uur en 4.00 uur allemaal is geweest, dus daar zijn we nu actief mee bezig."

Herdenkingsmoment

Vanmiddag laat de politie weten dat er later vandaag sectie op Tamars lichaam wordt verricht. "Mogelijk levert dat ook nieuwe aanknopingspunten op", aldus de woordvoerder.