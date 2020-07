Overleden Tamar (14) tijdens kerkdienst herdacht met minuut stilte en bijbellied

MARKEN - Tijdens de dienst in de Patmoskerk heeft de protestantse gemeente Marken vanochtend stilgestaan bij de dood van de 14-jarige Tamar. Het lichaam van de tiener werd gisterochtend vroeg in de berm langs de Zeedijk aangetroffen door agenten die naar Marken onderweg waren om haar vermissing te onderzoeken.

De zestig aanwezigen werden door dominee Huib Klink gevraagd te gaan staan voor een bericht van overlijden. Hoewel dat nog niet officieel is bevestigd, werd verteld dat hun 14-jarige dorpsgenote door een verkeersongeluk om het leven is gekomen. Na de minuut stilte klonk lied 616 uit de bundel Opwekking met de titel 'Houd me dicht bij U', ter nagedachtenis aan Tamar.