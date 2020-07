Marken in diepe rouw na dood 14-jarige dorpsgenote: "Het slaat in als een bom"

MARKEN - De bewoners van Marken zijn in diepe rouw: vanmorgen vroeg werd een jonge dorpsgenote (14) dood gevonden in de berm van de Zeedijk in Zuiderwoude. Vermoedelijk is ze aangereden, waarna de dader er vandoor ging.

Kort daarvoor was het meisje als vermist opgegeven. De 19-jarige Mervyn vertelt aan NH Nieuws dat hij afgelopen nacht nog heeft meegezocht naar het slachtoffer.

"Ik baal zo dat ik de dijk niet af ben gereden, dan had ik haar misschien gevonden", vertelt hij. "Ik vind het moeilijk om mijn gevoel te omschrijven. Op Marken ken je iedereen en de jeugd zeker. Iedereen is in shock."

Niet thuisgekomen

De man was gisteravond met zijn vrienden een avondje drinken, toen hij rond 1.00 uur met een vriendin op huis aan ging. Ze stonden nog even te kletsen op straat, toen ze werden aangesproken door een vrouw: vermoedelijk de moeder van het het slachtoffer. "Ze vroeg of we mee wilden helpen zoeken, want ze was niet thuisgekomen en had geen telefoon bij zich."

