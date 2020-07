'Slimme' verkoopstalletjes de toekomst? 'Vertrouwen is me meer waard dan de schade'

NOORD-HOLLAND - Diefstallen bij onbemande verkoopkraampjes langs de weg zijn schering en inslag. Iedere kweker, teler of boer die zijn producten ook langs de weg verkoopt, lijkt er vroeg of laat mee te maken te krijgen. En wie pech heeft, wordt vaker dan eens de dupe. Ondernemer Roel Willems uit Laren zegt dé oplossing te hebben, al is het de vraag of boeren daar iets voor voelen.

Aan voorbeelden geen gebrek. Zo nam medio april iemand 150 tulpen mee uit het verkoopstalletje van Bas Pronk in De Goorn. De schade bedroeg hooguit een paar tientjes, maar een paar dagen later registreerde zijn camera hoe iemand het geldkistje probeerde open te breken . De dief slaagde niet in z'n opzet, maar voor Pronk was de maat vol: hij deelde de beelden online.

Ook in Nederland wordt het concept inmiddels getest. Bij het hoofdkantoor van Albert Heijn in Zaandam staat een winkel waar je - vooralsnog alleen personeel - boodschappen kunt doen zonder langs een kassa te gaan.

Als Kraaijs producten ooit hun comeback maken langs de weg, worden ze beveiligd met een camera, verzekerde hij NH Nieuws. Toch is dat volgens Laarder ondernemer Roel Willems niet nodig. Hij is bezig met de ontwikkeling van een zogeheten 'smart cabinet', een doos of kast die geopend kan worden met een pinpas of app (met account) en exact registreert wat er uitgehaald wordt.

Voor Jan Kraaij uit Landsmeer was een recente diefstal de druppel die de emmer deed overlopen. Nadat eerder al eens groente was gestolen, werd eerder deze week zijn hele kar leeggeroofd, inclusief geldkistje. Hoewel de groenten, aardappelen en geitenkaas van Jan en zijn vrouw nog maar enkele maanden langs de weg stonden, houden ze het vanwege de aanhoudende diefstallen voorlopig voor gezien .

"Toen we terug waren kregen m'n vrouw en ik het idee om het Amazon-concept in een doos of in een kast toe te passen", vertelt Willems. "Toen ben ik gaan zoeken en heb ik zelf het een en ander ontwikkeld." Volgens Willems is zijn idee bij uitstek geschikt om diefstal bij verkoopkraampjes tegen te gaan. "Omdat je de doos of kast alleen met een pinpas of app kan openen, en de sensoren en antennes herkennen welk eten mensen eruit halen en het bedrag afschrijven."

In combinatie met een app - software is zijn specialiteit - biedt een smart cabinet meer voordelen voor koper en verkoper. "Door de sensoren en antennes kan de voorraad makkelijk worden bijgehouden", zegt Willems. "En als je weet dat de klant veel mango's koopt, kun je 'm de volgende keer een smoothie aanbieden."

De ontwikkeling staat nog in de kinderschoenen, vertelt Willems, al is er inmiddels al wel een eerste ontwerp van het 'smart cabinet' klaar (zie foto). Dat ontwerp heeft verdacht veel weg van een horeca-koelkast, maar 'vorm en inhoud kunnen worden aangepast', benadrukt de Laarder ondernemer.

'Vaak een hobby'

Tulpenkweker Mats Boots uit Hem is niet direct laaiend enthousiast als hij over het idee hoort. "Best innovatief, maar je moet heseffen dat het om een kraampje gaat." Hij stelt dat wegverkoop vaak een hobby is, en vermoedt dat het leeuwendeel van de ondernemers niet bereid is te investeren in technologische hoogstandjes.

Een kraampje is bovendien een blijk van vertrouwen naar omwonenden, benadrukt hij. "Op jaarbasis 'vergeten' mensen bij mijn kraam 220 euro af te rekenen", vertelt Mats. "Dat is niet leuk, maar het gaat mij meer om vertrouwen in de mensen dan om de financiële schade."

Met andere woorden: de financiële schade die hij door diefstal lijdt, weegt niet op tegen de vertrouwensband die hij met zijn klanten heeft. "Ik heb er ook voor gekozen om geen camera op te hangen, om mensen niet af te schrikken."

Testen

Toch lijkt het Boots een interessant concept om uit te proberen. "Ik wil het wel testen", zegt de tulpenkweker die tijdens de piek van de coronacrisis de omzet van zijn verkoopkraam vijf keer over de kop zag gaan. In zo'n slimme verkoopkraam zou hij dan vooral duurdere producten aanbieden, waarvoor mensen - zo vermoedt hij - sneller geneigd en bereid zijn te pinnen. "Bij de kraampjes gaat het toch vaak om contant geld."

Inmiddels probeert hij Westfriese verkoopstalletjes te verenigen, onder meer door ze dezelfde vlag te laten voeren. Die vlag wappert inmiddels bij zo'n honderd kraampjes in z'n regio. "Als mensen de vlag zien, voelen ze zich welkom. En ze zien het als een soort keurmerk." Toch denkt Mats dat 'slimme' verkoopstalletjes voorlopig niet zoveel voet aan de grond zullen krijgen als zijn vlag.

"Ik denk dat de kostprijs van een slimme verkoopkraam vaak niet in verhouding staat tot de omzet, je moet het toch terugverdienen. Maar misschien werkt het wel als je ze kunt huren, want de meeste kraampjes staan er maar één of enkele seizoenen."