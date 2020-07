Stalletje met boerenproducten stopt na roof: "Als je dit doet, ben je wel heel laag"

LANDSMEER - Voor de zoveelste keer is er gestolen van boer Jan Kraaij's stalletje met boerenproducten in Landsmeer. Eerder werd er groente gestolen en gisteren werd zelfs de hele kar leeggeroofd, inclusief het geldkistje.

Jan Kraaij begon een paar maanden geleden samen met zijn buurvrouw Richelle ter Haak met het verkopen van groente, aardappelen en geitenkaas langs de weg. Mensen konden betalen door geld in een kistje te doen. Maar Jan stopt ermee omdat hij voor de zoveelste keer is bestolen.

"Gewoon asociaal", vertelt boer Jan. "Als je dit doet dan ben je wel heel laag. Het is ook goed dat ik het niet gezien heb, want ik weet niet waar je beland was."

Geliefd

Voor veel mensen zal het stopzetten een gemis zijn, de boerenproducten van Jan waren geliefd. Toen hij een paar maanden geleden begon, moest hij al snel overstappen op een grote wagen om aan de vraag te kunnen voldoen.

"Dat ging zo hard dat je de hele dag de kast aan het vullen was", vertelt hij. "We hadden zoietsvan: het moet groter, zodat we niet de hele dag heen en weer aan het lopen zijn met zakjes."

De geliefde boerenkar blijft nu voorlopig binnen. Mogelijk doet Jan in de toekomst nog een poging. "Dan moet het wel even anders denk ik", vertelt Jan. "Dan wil ik er wel een camera of weet ik wat op hebben. Want dit kan dus blijkbaar gewoon niet."