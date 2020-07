Albert Heijn: "Onze invloed op gemiddeld inkomen boer is gering"

Een woordvoerder van Albert Heijn laat aan NH Nieuws weten dat ze vanmiddag in gesprek zijn gegaan met de protesterende boeren bij het distributiecentrum om de actie goed te laten verlopen.

"We hebben met actievoerders gesproken en getracht het, zoals zij dat zelf noemen, een publieksvriendelijke actie te laten zijn. Dat betekent voor ons dat vrachtwagens in- en uit kunnen rijden, zodat onze klanten hier geen hinder van ondervinden. Helaas wordt nu het hele distributie centrum in Zaandam geblokkeerd."

De boeren zijn rond half vier weer vertrokken. De vrachtwagens kunnen nu weer naar de supermarkten rijden.

Langlopende contracten

Albert Heijn zegt verder niet in gesprek met de boeren te kunnen over de prijs van hun producten. "We weten ook niet of de boeren die nu bij het distributiecentrum staan wel aan ons leveren", zegt de woordvoerder.

De supermarkt herkent zich niet in het beeld dat de boeren schetsen over de te lage prijzen die het bedrijf zou betalen voor producten. "We werken met langlopende contracten met een relatief kleine groep boeren in Nederland. Dit gaat van generatie op generatie", aldus de woordvoerder. "Zo zorgen we voor zekerheid en stabiliteit zowel bij de boer als bij Albert Heijn."

Lage prijs

De discussie over de prijs moet volgens de supermarkt op een hoger niveau worden gevoerd. Volgens Albert Heijn komt dit omdat het grootste deel van de productie in Nederland wordt geëxporteerd. "De commerciële dynamiek en prijsvorming van producten vindt derhalve grotendeels buiten Nederland plaats. De invloed van Albert Heijn op het gemiddelde inkomen van de Nederlandse boer en teler is daarom gering."