Boeren protesteren bij distributiecentrum Albert Heijn in Zaandam

ZAANDAM - Na de protesten van gisteravond in Amsterdam zijn boeren vanuit de hele provincie nu op weg naar een distributiecentrum van Albert Heijn in Zaandam. "Albert Heijn moet zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen."

Een groep van 15 tot 30 boeren rijden op dit moment in hun trekkers naar Zaandam. Daar zullen ze een paar uur lang de poort van het distributiecentrum van de supermarktketen blokkeren. Ook Ad Baltus van Boeren in Actie Noord-Holland staat op het punt van vertrekken. "We hebben deze actie pas gisteravond bedacht."

Gisteravond protesteerden boeren ook al in Amsterdam. Vandaag zijn de boeren onderweg naar Zaandam. "De aanleiding is natuurlijk het hele stikstofverhaal. De eisen van de overheid kosten geld en het is te makkelijk om dat alleen bij de boeren neer te leggen", vertelt Baltus aan NH Nieuws.

Discutabele rol

Baltus is melkveehouder en vindt dat Albert Heijn een discutabele rol speelt in de productieketen. "Er worden steeds meer eisen aan onze producten gesteld, maar wij, de producenten, krijgen daar geen beloning voor."

Albert Heijn vraagt volgens de boeren geen eerlijke prijs voor hun producten. "Wij moeten natuurlijk onze melk gewoon kwijt, na drie dagen zitten we namelijk met een volle tank. Als Albert Heijn dan zegt dat je collega een paar cent minder vraagt, dan ga je daar toch in mee. Eigenlijk kunnen we niet anders."

Verantwoordelijkheid nemen

Baltus vindt dat Albert Heijn een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft en die ook moet nemen. "Consumenten willen goede en gezonde producten. Maar daar moet Albert Heijn dan ook voor betalen. We snappen dat het bedrijf moet verdienen, maar voor ons worden de marges steeds kleiner."

Volgens Baltus krijgen steeds meer boeren het financieel niet meer rond en daarom is de maat vol. "Wij zijn agrariërs omdat we dat het mooiste vinden wat er is. Nu komt er van alle kanten regelgeving, maar we krijgen nergens een beloning voor. Veel jongens zijn het zat. Ze zien hun toekomst gewoon verdwijnen."