West-Friese boeren protesteren bij distributiecentra Deen en Lidl voor betere melkprijs

WEST-FRIESLAND - Een groep van zo'n zestig boeren uit de regio West-Friesland en daarbuiten heeft zich vanavond opgesplitst om te protesteren bij de distributiecentra van Deen in Hoorn en van Lidl in Zwaag. De voermaatregel was aanleiding voor de boeren om in actie te komen. Met deze actie wilden ze duidelijk maken dat de prijs van de melk omhoog moet. Rond 22:15 uur was de actie voorbij en zijn de trekkers weer vertrokken.

Het koeiendieet zorgde er dus voor dat de boeren weer zijn gaan protesteren. Maar de boeren zijn vandaag naar de distributiecentra gekomen om een andere reden: namelijk de melkprijs. "We leveren nog steeds melk af voor dezelfde prijs als in de jaren tachtig, rond 34 cent de liter. Het gaat om de prijzen van de producten, dat wordt nu van boven naar beneden geregeld. 'Voor dit geld kunnen wij iets verkopen', zeggen de supermarkten."

Jack Vriend, melkveehouder uit Zuidermeer staat bij het distributiecentrum van Lidl met zo'n veertig trekkers om zich heen. "De voermaatregel was de druppel die de emmer deed overlopen", legt hij uit. "Daarom is de actiebereidheid er nu weer."

Vriend noemt als voorbeeld dat de Aldi in Duitsland de melkprijs met vijf cent heeft verhoogd. Met deze actie bij Lidl en Deen hopen de boeren dan ook een signaal af te geven aan supermarktbrancheorganisatie CBL. "We hopen dat CBL overstag gaat en dat ze de prijs gaan verhogen."

De actie zal volgens Vriend weinig veranderen in de plannen van minister Schouten om het aantal eiwitten in koeienvoer te verminderen. "Die voermaatregel, ik ga ervanuit dat het een feit is." Hij hoopt wel dat er iets verandert in de mate waarin het toepasbaar is.

Vriend legt uit waarom deze voermaatregel nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid van zijn koeien: "Wij mogen drachtige koeien niet het eiwit voeren wat ze nodig hebben, waardoor het kalf dat geboren wordt minder vitaal is. Het kalf heeft daardoor een slechtere start en komt vervolgens aan het voer waar ook weer minder eiwit in zit."

De actie is rond 22:15 uur afgelopen. "We hebben net gesproken met de mensen van de Lidl en afgesproken om weer naar huis te gaan", zucht Vriend. "We staan hier ook in de regen en doen dit ook niet voor ons lol. Het is zo vreselijk dat dit nodig is."