Tot in de Kern: Thrillerschrijfster Marleen Hartog kijkt met andere ogen terug op geboortedorp

WERVERSHOOF - Met geboren en getogen West-Friezen stappen we in de auto voor een roadtrip door West-Friesland. In deze aflevering neemt thrillerschrijfster Marleen Hartog ons mee door haar geboortedorp Wervershoof.

Nog altijd komt Hartog graag in Wervershoof terug naar haar ouderlijk huis. Maar inmiddels woont ze al een aantal jaren in een piepklein dorpje vlakbij Tilburg. "Vroeger wilde ik heel graag in de stad wonen. Nu ik in een nog landelijker dorp woon, kijk ik met andere ogen naar Wervershoof."

Unieke dorpse cultuur

Het besef dat het ene dorp de ander niet is, zit volgens Marleen in de cultuur verscholen. "In West-Friesland staan de jongeren er om bekend dat ze vroeg drinken. Denk aan de documentaire die gemaakt is 'Het verdriet van West-Friesland', maar ook de grote kringverjaardagen."

Nu ze met een afstand naar haar geboortedorp terugblikt, vallen de unieke kanten van het West-Friese dorp haar extra op. Marleen: "Vroeger dacht ik dat elk dorp hetzelfde was, dat nergens de bussen reden na 21:00 uur en de koeien overal hetzelfde waren. Maar nu ik na jaren terugkeer zie ik dat de weilanden, de kermissen écht anders zijn dan in een ander dorp."

Skoftig

Vorig jaar kwam haar eerste thriller 'Skoftig' uit. Daarmee behaalde ze de shortlist van de 'Beste Nederlandstalig Thriller'. Marleen: "Ik heb nu vier boeken geschreven en de vijfde is in de maak. Na drie non-fictie boeken ben ik overgegaan op het schrijven van thrillers."

Marleen neemt presentator Sander mee naar De Vooroever, een plek waar ze als kind graag kwam. Maar op de vraag of ze ooit nog naar Wervershoof terug zal keren, is Marleen stellig. "Ik mis het dorp Wervershoof niet. Maar als ik hier bij het water ben dan besef ik nu pas hoe mooi het is aan het IJsselmeer. Het is op loopafstand van mijn ouderlijk huis. Ik denk niet dat ik ooit naar Wervershoof terug kom, ik denk eerder dat wij naar het buitenland zullen trekken."