Tot in de Kern: 'Blauwe reiger' Harold Boldewijn (36) vindt Hoogkarspel het centrum van West-Friesland

HOOGKARSPEL - Met geboren en getogen West-Friezen stappen we in de auto voor een roadtrip door West-Friesland. In deze eerste aflevering van Westfriesland Tot in de Kern, leidt presentator en entertainer Harold Boldewijn (36) ons de weg door Hoogkarspel. "Als geboren Hoogkarspelse Surinamer voel ik mij een échte Westfries."

Harold Boldewijn bracht de eerste 25 jaar van zijn leven door in Hoogkarspel. Na zo'n 10 jaar in Hoorn gewoond te hebben, keerde hij met gezin dit voorjaar terug naar de straat in Hoogkarspel waar hij opgegroeid is. Harold: "Het is bijzonder om weer terug te zijn. Je kent hier iedereen en maakt een praatje. Als ik even naar de supermarkt ga, kan ik zo een uur weg zijn voor een pakje boter. Dat had ik in Hoorn niet."

Presenteren

Als tiener werkte hij altijd in club Bantam en nog steeds is hij wekelijks als barman te vinden in café Lange Jan in Enkhuizen. De overige vier dagen geeft hij bedrijfspresentatie en trainingen en is hij op vele podiums te zien als presentator. Zo presenteerde hij dit jaar op Woodstock en ook speelde hij mee in de rockmusical Jesus Christ Superstar op het Raadhuisplein, ter viering van 700 jaar Hoogkarspel.

Watertoren

Harold's vader was vroeger naar eigen zeggen de tweede 'donkere man' in het dorp. Vanuit Amsterdam verhuisden de Boldewijns in de jaren '80 naar Hoogkarspel. Maar wat kenmerkt een typische Hoogkarspeler? Bestaat die überhaupt?

Tijdens de roadtrip door Hoogkarspel geeft Harold antwoord op deze vragen. En stappen we uit bij een bijzonder punt: de watertoren. "Het is voor mij altijd een ijkpunt geweest. Vroeger al, als je van vakantie kwam, zag je hem van ver. En nog steeds op verjaardagen komt de watertoren altijd weleens ter sprake als symbool van Hoogkarspel", aldus Boldewijn.

In de serie Westfriesland Tot in de Kern gaan we op roadtrip door de zeven gemeenten van West-Friesland. West-Friesland heeft zo'n 70 kernen, maar waarmee voelt een Westfries zich verbonden? Met een stad? Een dorp? Of een wijk? Is er een typische Enkhuuzer, een Blauwe Reiger of een Stede Broecer? Presentator Sander Huisman laat de navigatie over aan de bijrijder en gaat op roadtrip tot in de kernen van West-Friesland.