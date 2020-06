Tot in de Kern: culturele duizendpoot Dick van der Pijl blijft Hoorn altijd trouw

HOORN - Met geboren en getogen West-Friezen stappen we in de auto voor een roadtrip door West-Friesland. In deze aflevering neemt Dick van der Pijl, al 35 jaar woonachtig in de regio, ons mee door Hoorn.

Dick is een echte culturele duizendpoot. Als oud-VVV directeur is hij bij vele evenementen in de stad betrokken, houdt hij zich bezig met Hoorn City Tours en de watertaxi en heeft hij jarenlang het beheer van de Oosterkerk gedaan. Dick noemt zichzelf geen Horinees, maar een Hoornaar. Hij is tenslotte geboren in Amsterdam en op latere leeftijd naar West-Friesland verhuisd. "Ik ben begonnen als vrijwilliger bij de stoomtram. Daar heb ik met een aantal mannen hier de zaak mee mogen oprichten." Hij kijkt altijd nog met veel trots terug op die periode. "Soms maak ik met mijn kleinkinderen een ritje en dan zeggen ze: dat is opa's trein." Cultuur en toerisme spelen een grote rol in het leven van Dick. Na de oprichting van de Museum Stoomtram, is hij bij de VVV begonnen en daar directeur geworden. Vervolgens heeft hij ook nog al zijn rijbewijssen gehaald en is bij Connexxion gaan werken. Nu is hij nog touringcarchauffeur. "Het rijden, het vervoer vind ik heel interessant." Tekst loopt door onder video.

Oosterkerk Twintig jaar lang is Dick ook beheerder geweest van de Oosterkerk, maar daar is hij nu mee gestopt. "Het is bijna een bedrijf, er gebeuren zo veel dingen. Ik was bijna elke dag aanwezig." Dick wil meer tijd en ruimte voor de andere dingen die hij graag doet. En dat is onder andere Hoorn City Tours en de watertaxi. Dick heeft op het gebied van cultuur en toerisme veel gedaan voor Hoorn. Maar waar komt al die toewijding voor de stad vandaan? "Je hebt zo veel liefde voor zo'n stad en gebied. Je raakt er aan verknocht. En met name de laatste jaren de stad Hoorn. Je raakt er zo bij betrokken: de historie, de mensen die je ontmoet. Je zit in een cocon waar je je lekker bij voelt."

Tot in de kern In de serie West-Friesland Tot in de Kern gaan we op roadtrip door de zeven gemeenten van West-Friesland. West-Friesland heeft zo'n 70 kernen, maar waarmee voelt een Westfries zich verbonden? Met een stad? Een dorp? Of een wijk? Is er een typische Enkhuuzer, een Blauwe Reiger of een Stede Broecer? Presentator Sander Huisman laat de navigatie over aan de bijrijder en gaat op roadtrip tot in de kernen van West-Friesland. Tot in de Kern is iedere zaterdag te zien bij WEEFF op tv en herhaalt zich gedurende de week.