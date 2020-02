Tot in de kern: 't Hemmerven is tweede thuis voor singer-songwriter Marianne Ligthart

HEM - Met geboren en getogen West-Friezen stappen we in de auto voor een roadtrip door West-Friesland. In deze aflevering neemt singer-songwriter Marianne Ligthart ons mee door Hem en Venhuizen. De plek waar haar opa en oma vroeger, als beheerders van de ijsbaan en het buitenzwembad, een verbindende factor waren in het dorp. "Ze maakten er een sport van om iedereen te kennen."

"Ik ben geboren in Venhuizen en heb er tot mijn 30ste gewoond", vertelt Marianne Ligthart. Na een paar jaar omzwervingen is ze via Enkhuizen in Wijdenes beland en heeft zich in de wereld van de singer-songwriters gestort. "Op een gegeven moment kwam ik mijn oude muziekleraar van het Martinuscollege tegen, en toen zijn we een liedje gaan maken. Als je dat eenmaal geproefd hebt om zelf wat te maken, smaakt het naar meer."

Haar eerste keer op de planken weet Marianne nog goed. Rijdend langs de kerk aan de Kerkweg schieten haar beelden van haar eerste solo-optreden met het kinderkoor te binnen.

'Van wie ben jij er ientje?'

Als voormalig beheerders van zowel de ijsbaan als buitenzwemhad 't Hemmerven, kunnen opa en oma Ligthart zich gerust bekende 'Venhuuzers' noemen. "Ze maakten er ook een sport van om iedereen te kennen. En als ze niet wisten wie je was, dan schroomden ze niet te vragen: 'Van wie ben jij er ientje?'"

'Kermis vieren kunnen we heel goed'

Café de Roode Leeuw in Venhuizen is ieder jaar het epicentrum van de kermis. "Die wordt met Pinksteren opgebouwd. Typisch is ook dat wij derde Pinksterdag vieren. Het is een goed excuus om nog een extra kermisdag te houden en bier te drinken", zegt Marianne lachend.

De sterke verbondenheid in het dorp is iets wat Marianne erg bewonderd. "Vorig jaar zijn we iemand verloren die zich hard maakte voor de kermis. Hij stond bekend in Venhuizen puur om wie hij was. Kermis vieren zonder hem was een gigantische domper. Maar alle Venhuizers kwamen bij elkaar om een plan te bedenken om ervoor te zorgen dat de kermis gewoon door kon blijven gaan."

't Hemmerven

Vele uren en zwemslagen heeft Marianne bij zwembad 't Hemmerven doorgebracht. Daar haalde ze haar eerste zwemdiploma. "De krant werd er helemaal bij gehaald. De fotograaf was te laat en kwam toen wij al naar huis wilden. Toen moest ik dat ijskoude, natte zwempak opnieuw aantrekken voor deze foto. Het is een leuke foto maar op dat moment kon ik nog met pijn en moeite lachen."