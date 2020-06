Tot in de Kern: creatieveling Onno Lubbers blijft altijd dichtbij de Drommedaris

ENKHUIZEN - Met geboren en getogen West-Friezen stappen we in de auto voor een roadtrip door West-Friesland. In deze aflevering neemt Onno Lubbers ons mee door zijn geboorteplaats Enkhuizen.

NH Nieuws

"Ja, ben hier geboren en getogen", aldus Onno, die daarmee direct zijn liefde voor de stad laat zien. Ook voor zijn stadgenoten heeft hij een aardig woordje over. "Het zijn loyale mensen. Vaak kat-uit-de-boom-kijkers, maar als dat eenmaal is gebeurd, zit je goed." Daarmee is hij dan ook trots om Enkhuizer te zijn. De toch wat dorpse allure die de stad heeft, is volgens Onno juist de charme van Enkhuizen. "Het voelt heel klein en dat ervaar ik als iets positiefs. Ik vind het leuk dat ik veel mensen ken en als je hierover straat loopt zeg je elkaar nog gedag." Drommedaris Tijdens de roadtrip neemt hij ons mee naar een voor hem bijzonder punt: de Drommedaris."Ik heb er vijftien jaar geleden gewerkt, zeven jaar geleden en nu weer, in de Cinema Enkhuizen. Dus eigenlijk is deze toren in mijn hele leven een vaste plek."