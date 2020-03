Tot in de Kern: Piepklein Wognums museum is trots van schrijfster Ina Broekhuizen

WOGNUM - Met geboren en getogen West-Friezen stappen we in de auto voor een roadtrip door West-Friesland. In deze aflevering neemt schrijfster Ina Broekhuizen ons mee door Wognum.

Het Huis van Oud is een goed bewaard gebleven boerenwoning die van de sloop werd gered. Ina: "Het huisje is een monumentaal pand. Toen in 1998 de laatste eigenaar Kees Oud overleed, hebben we het gekocht en in 2004 ging het open als museum."

Omgeving

Achter het museum is een weids uitzicht. "We wonen in een heel rijke streek, zowel in historisch en in agrarisch opzicht", aldus Broekhuizen. Zodra we in de auto stappen, loodst Ina ons naar de rand van Wognum. "Eigenlijk vind ik de omgeving van Wognum het mooist. Met alle stolpboerderijen en het open landschap met doorkijkjes, is het typisch West-Fries."

Als geboren West-Friezin, identificeert ze zich vooral met de streek. "Ik zie mijzelf eerder als West-Fries dan als een Wognummer", oppert ze. Of er een typische Wognummer bestaat? Ina: "Het zijn harde werkers die van aanpakken weten. Maar ook van hun vrijheid houden en doorgaans moeite hebben met gezag, dat is van oorsprong al zo geweest."