Gedenksteen voor doodgereden Ilayda (15) in Heerhugowaard: "Ontroerend en indrukwekkend"

Het gedenkteken is geplaatst op de herinneringsplek, die een maand na het ongeval is ingericht. Toen had een klein clubje familie en vrienden van Ilayda de foto's knuffels, bloemen en kaarsen die aan de andere kant - de plek van het ongeluk - waren neergelegd naar deze plek verplaatst.

"We missen je. Papa, mama en Zara, familie en vrienden", is te lezen op de gedenksteen met daarop twee hoefijzers. Ilayda zat op paardrijden.

Het ongeluk

Het 15-jarige meisje werd bijna een jaar geleden, op 19 juni, aangereden aan de Westtangent in Heerhugowaard, toen ze op de fiets overstak. Ze overleed direct aan haar verwondingen. De dood van Ilayda zorgt voor grote verslagenheid in Heerhugowaard.

Enkele dagen na het ongeluk kwamen vrienden van het Ilayda samen. Ook loco-burgemeester Monique Stam kwam naar de plek toe. "In het gemeentehuis, maar ook in de gemeenschap is dit nieuws hard aangekomen", vertelde ze bij de bloemenzee. "We zijn echt aangeslagen en leven ontzettend mee met de familie, nabestaanden en vrienden. Dit is het allerergste wat je kan overkomen."

Verdachte in de zaak is 29-jarige Rutger H. uit Bergen. Volgens het Openbaar Ministerie reed hij twee keer zo hard reed als toegestaan. Dit hebben getuigen verklaard, maar is nog niet feitelijk vastgesteld. Ook was hij voor het ongeluk met zijn telefoon bezig: hij stuurde een voice-bericht via Whatsapp.

De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.

Maatregelen

De gemeente Heerhugowaard heeft onlangs maatregelen genomen om automobilisten op de Westtangent te wijzen op hun snelheid. Een 'lief' snelheidsbord van 50 kilometer en een 'belonende' groene golf - het zijn maatregelen die de gemeente Heerhugowaard neemt om de Westtangent veiliger te maken. De nieuwe instelling is een proef van zes maanden.