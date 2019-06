Ballonnen en lichtjes opgelaten bij plek ongeluk Ilayda: "Ik ben hier soms tot diep in de nacht"

HEERHUGOWAARD - Er zijn gisteravond om 23.20 uur allemaal witte ballonnen met lichtjes en een brief opgelaten als eerbetoon aan de 15-jarige Ilayda. Ze kwam een week geleden op die tijd om het leven nadat ze op de Westtangent in Heerhugowaard werd aangereden door een auto. Tientallen verdrietige bekenden én onbekenden verzamelden zich op die plek. "Ik moest hier zijn."

Uit de muziekbox klinkt het lied Hoe het danst van Marco Borsato en op de plek staan allemaal kaarsen en liggen bloemen. Er wordt afgeteld en op 0 gaan de ballonnen de lucht in.

Bekijk hier de beelden van de indrukwekkende herdenking:

Sinds het ongeluk op 19 juni komen er elke dag mensen naar de plek waar Ilayda uit Heerhugowaard om het leven kwam. Iemand die er regelmatig gaat kijken, vertelt aan mediapartner Alkmaar Centraal: "Ik slaap slecht en hier kan ik erover praten als ik dat wil. En als ik dat niet wil, is het ook goed. Daarom ben ik er soms tot diep in de nacht."

Eerder op de dag was de uitvaart van Ilayda de Hond. Naast familie, vrienden en onbekenden, liepen ook de burgemeester van Heerhugowaard en Ilayda's paard mee in de rouwstoet. Daarna keken ze binnen en buiten op een scherm mee naar de dienst.

De schrik erin

Er was vanuit de familie van Ilayda geen behoefte aan een stille tocht, maar jongeren uit de stad wilden toch iets doen. Daarom initieerden ze deze herdenking. Zelfs onbekenden kwamen het meisje te herdenken, dat mogelijk slachtoffer is van een straatrace. Één bekent: "Ik rijd ook vaak net te hard, maar dit was wel extreem. En ik zal je zeggen: sinds het ongeluk rijd ik hier altijd 50. De schrik zit er goed in."

De politie maakte gisteren bekend nog hard op zoek te zijn naar een belangrijke getuige.

Onderhoud

De gemeente laat aan Alkmaar Centraal weten de gedenkplek zolang te houden als nodig is. "We houden in de gaten of het niet te dicht bij de weg komt en of er geen verwelkte bloemen tussen liggen. Die worden dan wel weggehaald", aldus een woordvoerder.